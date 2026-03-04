Tournois des 6 nations 2026 : l’arbitre du match entre la France et l’Angleterre remplacé à cause de la guerre contre l’Iran

L’arbitre australien, prévu pour diriger le match du Tournoi des 6 nations entre la France et l'Angleterre, a dû être remplacé en raison de la guerre contre l’Iran.

Le conflit au Moyen-Orient a également des répercussions sur le Tournoi des 6 nations. Désigné pour diriger le «Crunch» entre la France et l’Angleterre lors de la dernière journée, le 14 mars prochain, Nic Berry a dû être remplacé par les organisateurs. Un choix motivé par les perturbations aériennes provoquées par la guerre au Moyen-Orient, compliquant la venue de l’arbitre australien en Europe.

Le Géorgien Nika Amashukeli sera finalement au sifflet sur la pelouse du Stade de France. Il sera accompagné de l’Irlandais Andrew Brace et de l’Écossaise Hollie Davidson comme arbitres assistants. Nic Berry a également été contraint de renoncer à la rencontre, ce week-end, entre l’Italie et l’Angleterre à Rome, où il devait officier comme assistant. Il sera remplacé par l’Écossais Sam Grove-White, alors que le Français Pierre Brousset est devenu le premier assistant de son compatriote Luc Ramos.

Ces deux dernières journées du Tournoi des 6 nations ne sont pas dénuées d’enjeux pour le XV de France. En tête du classement avec trois victoires en autant de rencontres, les Bleus décrocheront leur 2e titre consécutif en cas de nouveau succès bonifié à Édimbourg. Et en cas de victoire à Murrayfield, les hommes de Fabien Galthié pourront viser le 11e Grand Chelem de l’histoire de l’équipe de France lors de la venue du XV de la Rose.