Coupe de France : le RC Lens élimine l'Olympique lyonnais aux tirs au but et affrontera Toulouse en demi-finale

Le RC Lens s'est qualifié dans la douleur jeudi pour les demi-finales de la Coupe de France en s'imposant aux tirs au but à Lyon (2-2, 5 tab à 4) et affrontera Toulouse pour une place en finale.

Une vraie déception. Ce jeudi, l'Olympique lyonnais recevait le RC Lens pour le dernier quart de finale de la Coupe de France. Mais devant leurs supporters, les joueurs de Paulo Fonseca ont réalisé une première période catastrophique en étant menés deux buts à zéro à la mi-temps.

Après avoir sonné la révolte, les Lyonnais ont réussi à arracher une séance de tirs au but, grâce à un but du jeune Rémi Humbert dans les toutes dernières secondes du temps réglementaire. Insuffisant cependant pour rejoindre les demi-finales.

Les Lensois ont en effet réussi l'intégralité de leurs tirs, à l'inverse de Moussa Niakhaté. Seize ans après, le RC Lens retrouve le dernier carré de la Coupe de France. Le club défiera Toulouse pour une place en finale.