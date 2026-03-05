Coupe du monde 2026 : pourquoi l'équipe d'Irak, possible adversaire de la France, pourrait-elle manquer les barrages qualificatifs ?

Potentiel futur adversaire de l’équipe de France à la Coupe du monde 2026, l’Irak pourrait manquer les barrages qualificatifs programmés à la fin du mois au Mexique.

Le conflit au Moyen-Orient pourrait occasionner de nouvelles perturbations dans le monde du sport. Alors que la participation de l’Iran à la Coupe du monde 2026 est en suspens, en raison de l’opération militaire menée par les Etats-Unis et Israël, depuis bientôt une semaine, sur le sol de la République islamique, l’Irak pourrait être contraint de renoncer à la compétition organisée l’été prochain aux Etats-Unis ainsi qu’au Canada et au Mexique. Contre son gré.

Le trafic aérien fortement perturbé

L’équipe irakienne doit disputer les barrages intercontinentaux programmés à la fin du mois au Mexique, où elle doit affronter le vainqueur du match entre la Bolivie et le Suriname, avec l’objectif de valider son billet pour son premier Mondial depuis 1986. Et en cas de qualifications, les Irakiens se retrouveraient dans le même groupe que l’équipe de France.

Mais les Irakiens pourraient être dans l’incapacité de rejoindre le Mexique à cause des perturbations du trafic aérien provoquées par la guerre contre l’Iran. La Fédération irakienne de football aurait même été averti par la compagnie aérienne Iraqi Airways que l’espace aérien irakien devrait rester fermé pendant «au moins quatre semaines», a indiqué The Guardian.

De plus, alors que le sélectionneur Graham Arnold est dans l’impossibilité de quitter les Émirats arabes unis, «plusieurs ambassades demeurent fermées, empêchant ainsi de nombreux joueurs et membres de l’encadrement d’obtenir un visa pour le Mexique», a indiqué l’équipe nationale d’Irak via un communiqué posté sur ses réseaux sociaux. De quoi rendre la tâche encore plus compliquée.

L’équipe d’Irak, en contact avec la Fifa, a un peu moins de trois semaines pour tenter de trouver une solution. Et une décision devrait être prise «prochainement».