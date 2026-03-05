Ecosse-France, Tournoi des 6 nations 2026 : à quelle heure et sur quelle chaîne ?

Le XV de France se déplace en Ecosse, ce samedi 7 mars, lors de la quatrième journée du Tournoi des 6 Nations 2026.

Le titre en vue. Le XV de France a l’occasion de remporter le Tournoi des 6 Nations 2026 lors de la 4e journée en cas de succès bonifié à Murrayfield (Ecosse) ce samedi. Avec trois victoires, les hommes de Fabien Galthié sont tout simplement intouchable sur cette compétition et survolent leurs adversaires.

Mais il faudra tout de même rester sur ses gardes face au XV du Chardon. Battu à la surprise générale par l’Italie en ouverture du Tournoi, il s’est ensuite rattrapé en s’imposant contre l’Angleterre et le pays de Galles.

Programme TV

Ecosse – France

Tournoi des 6 Nations

Samedi 7 mars

15h10 sur TF1