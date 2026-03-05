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Ecosse-France, Tournoi des 6 nations 2026 : à quelle heure et sur quelle chaîne ?

Les Bleus sont en passe de conserver leur couronne. [Abaca / Icon Sport]
Par CNEWS
Publié le - Mis à jour le

Le XV de France se déplace en Ecosse, ce samedi 7 mars, lors de la quatrième journée du Tournoi des 6 Nations 2026.

Le titre en vue. Le XV de France a l’occasion de remporter le Tournoi des 6 Nations 2026 lors de la 4e journée en cas de succès bonifié à Murrayfield (Ecosse) ce samedi. Avec trois victoires, les hommes de Fabien Galthié sont tout simplement intouchable sur cette compétition et survolent leurs adversaires.

Mais il faudra tout de même rester sur ses gardes face au XV du Chardon. Battu à la surprise générale par l’Italie en ouverture du Tournoi, il s’est ensuite rattrapé en s’imposant contre l’Angleterre et le pays de Galles.

Le XV de France a remporté ses trois premiers matchs du Tournoi des 6 nations avec le point de bonus offensif.
Sur le même sujet Tournoi des 6 nations 2026 : le XV de France sacré contre l’Ecosse si… Lire

Programme TV

Ecosse – France
Tournoi des 6 Nations
Samedi 7 mars
15h10 sur TF1

EcosseXV de FranceRugbyQuelle heure quelle chaîneSport6 nations

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