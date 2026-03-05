Football : après avoir gardé le silence, les joueuses iraniennes ont chanté leur hymne avec un salut militaire

Après avoir gardé le silence lors de leur premier match de la Coupe d’Asie, les joueuses de l’équipe féminine d’Iran ont entonné leur hymne national, ce jeudi, avant la rencontre face à l’Australie tout en effectuant un salut miliaire.

Un changement radical. Trois jours après avoir gardé le silence avant leur premier match de la Coupe d’Asie, les joueuses de l’équipe féminine d’Iran ont entonné leur hymne national, ce jeudi, avant d’affronter l’Australie. Et elles ont même joint les gestes à la parole puisqu’elles ont également effectué un salut militaire avec la main près de la tête. De leur côté, les membres du staff technique et les remplaçantes avaient placé leur main sur le cœur.

«Nous sommes très préoccupées»

Une attitude qui contraste avec le mutisme observé au moment de leur entrée dans la compétition contre la Corée du Sud. Reste à savoir si elles ont agi de leur plein gré ou si elles ont été forcées à chanter par crainte de représailles à leur retour en Iran, ciblé par une offensive militaire menée par les Etats-Unis et Israël depuis bientôt une semaine.

A la veille de ce 2e match, Sara Didar avait évoqué la situation dans son pays, faisant part de son immense inquiétude. «Évidemment, nous sommes toutes inquiètes, et nous sommes tristes à cause de ce qui arrive à l’Iran, à nos familles et à nos proches», a confié la jeune buteuse de 21 ans.

Une angoisse partagée par sa sélectionneuse. «Il est évident que nous sommes très préoccupées par nos familles, nos proches et toutes les autres personnes vivant dans notre pays, dont nous sommes complètement coupées», a déclaré Marziyeh Jafari.

Sur le plan sportif, l’équipe d’Iran, déjà battu par la Corée du Sud (3-0), a concédé une nouvelle défaite face aux Australiennes (4-0) avant de défier les Philippines, qui a également perdu ses deux premiers matchs. Et avant le coup d'envoi ce dernier match de la phase de groupes, chanteront-elles leur hymne ? Réponse dimanche.