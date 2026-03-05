Football : pourquoi Habib Beye est-il entré dans l’histoire de la Coupe de France après l’élimination de l’OM ?

L’OM, désormais entraîné par Habib Beye, a été éliminé, mercredi soir, en quarts de finale de la Coupe de France par Toulouse à l’issue de la séance de tirs au but (2-2, 3 tab 4).

L’OM et Habib Beye ne remporteront pas de trophée cette saison. Deux semaines après la nomination de l’ancien défenseur à la place de Roberto de Zerbi, le club olympien a été éliminé, mercredi soir, en quarts de finale de la Coupe de France par Toulouse à l’issue de la séance de tirs au but (2-2, 3 tab 4).

Une énième désillusion pour la formation phocéenne, en quête de son premier titre depuis 2012, qui a fait entrer son nouvel entraîneur dans l’histoire de la compétition. Mais pas de la plus belle des manières.

2 - Habib Beye est le premier entraîneur à être éliminé avec 2 clubs de Ligue 1 différents sur une même édition de la Coupe de France sur l’après-guerre (Rennes en 8e, Marseille en 1/4). Accroc. #OMTFCpic.twitter.com/RSdvCTC3ks — OptaJean (@OptaJean) March 4, 2026

Avec cette déconvenue, Habib Beye est devenu le premier entraîneur à être éliminé de la compétition avec deux équipes différentes lors d’une même saison. Et ces deux échecs sont survenus au Vélodrome à un mois d’intervalle. Alors qu’il était à la tête de Rennes, il avait été sorti une première fois par… l’OM en 8e de finale après une lourde défaite sur la pelouse de l’enceinte olympienne le 3 février dernier (3-0). Limogé par le club breton quelques jours plus tard, il avait été nommé sur le banc marseillais avec notamment l’objectif de conquérir cette Coupe de France.

Mais il a échoué avec ce couac face aux Toulousains, qui a provoqué la colère des supporters présents dans les travées du Vélodrome. «La déception est à la hauteur de l’espoir qui avait été mis en nous sur ce match et cette campagne de Coupe de France. (…) Il faut l’accepter. C’est ce que j’ai dit à mes joueurs. Dans cette situation, il faut regarder droit devant, faire face, et accepter la colère, le dépit et la tristesse de nos supporters qui ont été avec nous tout le match et sur cette séance de tirs au buts», a-t-il déclaré à l’issue de la rencontre.

Habib Beye et l’OM ont désormais dix matchs de championnat pour tenter d’accrocher une place sur le podium, synonyme de qualification pour la Ligue des champions, et sauver quelque peu une saison déjà décevante.