Football : pourquoi Kylian Mbappé a-t-il prolongé séjour à Paris de plusieurs jours ?

Arrivé à Paris en début de semaine, Kylian Mbappé, touché au genou gauche, a prolongé de plusieurs jours son séjour dans la capitale française avant de retourner à Madrid.

Il n'est pas rentré tout de suite en Espagne. Touché au genou gauche, Kylian Mbappé est arrivé à Paris en début de semaine, accompagné par des membres du staff médical du Real Madrid, pour effectuer «des examens complémentaires» et «faire un point précis sur l’évolution de son genou», a indiqué son entourage dans un communiqué transmis à l’AFP. Et alors que les examens réalisés ont confirmé qu’il souffrait d’une entorse du genou, le capitaine de l’équipe de France a prolongé son séjour dans la capitale française pour suivre des soins.

L’ancien joueur de Monaco et du PSG devrait faire son retour à Madrid ce vendredi. Mais il ne devrait pas revenir sur les terrains dans l'immédiat et sera une nouvelle fois forfait pour le déplacement des Merengue, le soir même, sur la pelouse du Celta Vigo en Liga. Il devrait également manquer la réception de Manchester City, mercredi, en 8e de finale aller de la Ligue des champions. Sa présence pour le match retour, la semaine suivante, dans le nord de l’Angleterre, est également très incertaine.

Tout comme pour le rassemblement de l’équipe de France à la fin du mois. Les Bleus pourraient être privés de leur capitaine pour les deux matchs amicaux programmés aux Etats-Unis contre le Brésil (26 mars à Boston), puis la Colombie (29 mars à Washington). Mais même en cas de forfait, Kylian Mbappé devrait participer à la tournée des hommes de Didier Deschamps de l’autre côté de l’Atlantique, à deux mois et demi du coup d'envoi de la Coupe du monde 2026 qu’il espère pouvoir disputer en pleine possession de ses moyens.