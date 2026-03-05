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Football : pourquoi la CAN Féminine au Maroc a-t-elle été reportée à cet été ?

La dernière CAN Féminine a été remportée par le Nigéria. [Abdel Majid BZIOUAT / AFP]
Par CNEWS
Publié le - Mis à jour le

La Coupe d’Afrique des nations féminine, initialement prévue du 17 mars au 3 avril au Maroc, a été reportée à cet été (25 juillet-16 août), a annoncé jeudi la CAF.

C’était attendu, c’est désormais officiel. Alors que les équipes étaient en pleine préparation et que la CAN Féminine 2026 devait commencer le 17 mars prochain, la Confédération africaine de football a officialisé ce jeudi le report de la compétition à l’été prochain.

«Suite à des discussions entre la CAF, ses partenaires, la Fifa et les autres parties prenantes, la CAF a décidé de reporter la CAN féminine 2026 du 25 juillet au 16 août 2026 afin de garantir le succès de cette importante compétition féminine, compte tenu de certaines circonstances imprévues», a indiqué l'instance sans plus de précisions.

En 2022 comme en 2024, le tournoi de football, qui avait déjà eu lieu au Maroc, s’était déroulé au mois de juillet. Cette année, la CAF avait décidé de programmer cela en mars.

Sur le même sujet CAN féminine : combien le Nigeria va-t-il toucher après sa victoire finale ? Lire

Selon plusieurs rumeurs, l’Afrique du Sud, qui a critiqué le royaume chérifien sur le fait de ne pas organiser la CAN aux dates annoncées, souhaiterait postuler pour accueillir l’événement mais n’a pour le moment pas officialiser sa demande. 

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