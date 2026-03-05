Formule 1 : voici le nouveau numéro de Max Verstappen pour la saison 2026

Dépossédé du numéro 1 par Lando Norris, nouveau champion du monde de Formule 1, Max Verstappen a été contraint de prendre un nouveau numéro pour la saison 2026, qui commence, ce week-end, avec le Grand Prix d'Australie.

Il a été dépossédé du numéro 1 par Lando Norris. Sacré champion du monde de Formule 1 à l’issue du dernier Grand Prix de la saison dernière à Abou Dhabi, le Britannique a choisi d’arborer, cette saison, le numéro 1 sur sa monoplace, propriété de Max Verstappen depuis 2022. Et cette décision du pilote McLaren a contraint le Néerlandais d’en trouver un nouveau.

Et contre toute attente, le quadruple champion du monde n’a pas opté pour le numéro 33, qui l’a accompagné au début de sa carrière avant de décrocher son premier titre. Son choix s’est porté sur le numéro 3, qui sera présent sur sa voiture, ce week-end, à l'occasion du Grand Prix d'Australie. «Mon numéro fétiche a toujours été le 3. Je trouve que c’est mieux, un seul ‘3’. J’ai toujours dit que le 33 était un double porte-bonheur, mais j’ai déjà eu mon lot de chance en F1», a-t-il confié dans une interview à Viaplay.

Mais avant de pouvoir récupérer ce numéro, Max Verstappen a dû demander l’accord de la FIA mais aussi de son ancien coéquipier Daniel Ricciardo. Car un numéro reste la propriété d'un pilote pendant deux ans après son retrait des circuits et le dernier Grand Prix de l’Australien remonte à septembre 2024. Et il a finalement obtenu le feu vert.

Mais nul doute que son principal objectif la saison prochaine sera de récupérer le numéro 1 en décrochant sa 5e couronne mondiale.