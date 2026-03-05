Indian Wells 2026 : Arthur Fils prêt à rallumer la flamme dans le désert californien

Finaliste à Doha, Arthur Fils débarque dans le désert californien avec des repères retrouvés et des ambitions renouvelées. A Indian Wells, le Français de 21 ans veut transformer un début de saison encourageant en véritable déclic.

Un statut à confirmer. Depuis son avènement, Arthur Fils porte les espoirs tricolores. Comme à Doha où le gamin de Courcouronnes (Essonne) s’est hissé en finale avant de se heurter à la montagne Alcaraz. (6-2, 6-1). Blessé au dos et éloigné du circuit pendant près de huit mois, le Français a dû se reconstruire patiemment.

Depuis février et sa reprise à Montpellier, l’élan semble retrouvé. «Je ne savais pas que je jouerais aussi bien, aussi vite», s’étonne le 32e joueur mondial. Avec 9 matchs disputés en 18 jours, l’objectif est clair : poursuivre sa dynamique. «Indian Wells va être mon 4e tournoi de reprise. Ce n'est pas facile de trouver le rythme. Je l'ai bien trouvé à Doha. Il faut essayer de rester sur la même lancée», a-t-il indiqué mardi.

Un décor taillé pour le Français

Et quoi de mieux que le désert californien et le Masters 1000 d’Indian Wells pour retrouver des couleurs. Un tournoi qui lui a déjà souri par le passé. En 2025, il avait atteint les quarts de finale, son premier à ce niveau dans un Masters 1000, avant de tomber après un âpre combat contre Daniil Medvedev. Remarquable de régularité au printemps dernier, il avait enchainé les quarts à Miami puis les quarts à Monte-Carlo.

Charles Baus / Icon Sport

Une impressionnante passe de trois qui l’avait propulsé dans les hauteurs du classement (14e mondial). Quand la confiance l’habite, le jeu du Français est une décharge d’énergie. Les échanges s’emballent, les coups partent vite, très vite. Son coup droit claque, son service fait reculer l’adversaire, et soudain le point est déjà terminé. C’est un tennis instinctif, explosif, presque électrique.

Le désert pour retrouver son tennis

À le voir envoyer des services à plus de 200 km/h, des coups droits surpuissants et tenir la cadence face au top 30 ATP, il y a de quoi croire à un bon tournoi pour Arthur Fils. Mais le principal intéressé garde la tête froide : «Je joue très bien, mais c'est un peu plus à la bagarre, on va dire. Il faut se battre pour gagner les matchs, les points, les sets».

Ce retour d’Arthur Fils n’est pas seulement celui d’un joueur qui revient sur le court. C’est celui d’un jeune talent qui cherche à relancer son élan. À 21 ans, le Français reste l’un des joueurs les plus prometteurs de sa génération. Son jeu spectaculaire, sa puissance naturelle et sa personnalité sur le court en font un joueur à part sur le circuit. Dans le désert californien, Arthur Fils revient d’abord pour une raison : sentir à nouveau le jeu lui appartenir.