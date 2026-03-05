Indian Wells 2026 : Novak Djokovic veut mettre fin à sa «traversée du désert»

Co-détenteur du record de titres à Indian Wells (5), Novak Djokovic entame l’édition 2026 avec l’envie de résoudre une énigme qui lui échappe depuis une décennie : le Serbe n’a plus réussi à franchir le cap des huitièmes de finale en Californie.

Le retour d’un roi dans son jardin d’antan. Sous le ciel impitoyable du désert californien, là où le soleil embrasse les courts du BNP Paribas Open, une silhouette familière serre son sac, respire profondément... Et replonge dans l’arène.

À 38 ans, Novak Djokovic fait son retour à Indian Wells avec une mission double : laver l’affront d’un millésime 2025 perdu au 2e tour contre Botic Van De Zandschulp et prouver que son moteur est toujours allumé après sa finale en Australie.

UnE décennie dans l'ombre

Entré dans l’histoire ici dès 2008, Novak Djokovic a rarement laissé indifférent le public californien. Avec cinq titres à son palmarès, un record qu’il partage avec Roger Federer, ses triomphes résonnent encore comme des échos puissants dans les allées du Tennis Garden. Mais depuis sa dernière conquête en 2016, un sentiment de frustration plane.

Mal Taam / Icon Sport

Défaites inattendues (éliminé par Luca Nardi en 2024 au 3e tour), éliminations prématurées (Nick Kyrgios, Taro Daniel et Kohlschreiber)… Indian Wells n’a plus été pour lui le terrain de jeu favori qu’il fut jadis. Résultat, le numéro 3 mondial n’a plus atteint le cap des huitièmes de finale depuis 2016. Une disette inhabituelle pour celui qui compte 40 Masters 1000 à son palmarès.

Pire, l’homme au 24 Grand Chelem en carrière ne sait plus gagner dans cette catégorie. Il faut remonter à 2023 et le Masters 1000 de Paris-Bercy pour voir Nole soulever un trophée d’une telle envergure.

A la conquête d'un glorieux passé

Néanmoins, le Serbe avance avec la force de l’âge et des conquêtes. Qui l’aurait cru capable de renverser en cinq sets à l’Open d’Australie un Jannik Sinner jusque-là indomptable ? Personne à part lui.

«C’était une sensation incroyable de pouvoir battre Sinner, dans l’un des matchs les plus épiques que j’ai disputés ces derniers temps en Australie, puis de livrer un autre grand match contre Carlos, qui a simplement été trop fort à la fin. Cela reste un résultat phénoménal. J’ai prouvé avant tout à moi-même, et aussi aux autres, que je peux encore rivaliser au plus haut niveau et battre ces joueurs», a-t-il assuré en conférence de presse.

Carlos Alcaraz sur sa route

L'actuel numéro 3 mondial n'en finit plus d'écrire les lignes de son immense légende. A 38 ans, le vieux briscard du circuit a rappelé au monde du tennis qu'il n'était pas fait du même métal : «C’est agréable d’être de retour en Amérique, et à Indian Wells, l’un des deux tournois du Sunshine Double. J’ai connu pas mal de succès dans ce tournoi (5 titres) et cela a toujours été l’un de mes tournois préférés à disputer».

Spectateur attentif de sa propre histoire, Novak Djokovic sait aussi que rien ne lui sera donné. Il lui faudra naviguer dans une moitié de tableau où le n°1 mondial Carlos Alcaraz règne en maître, prêt à croiser le fer avec lui en demi-finale avant de retrouver potentiellement Jannik Sinner en finale. Sacré parcours que celui du Serbe. A lui de dompter ce terrain semé d’embûches pour parfaire sa légende.