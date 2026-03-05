Kings League : équipes, date, lieu… Tout savoir sur la deuxième saison de cette compétition de football

La deuxième saison de la Kings League commence le 22 mars prochain, comme l’ont officialisé les organisateurs ce jeudi 5 mars. Voici tout ce qu’il faut savoir.

Où et quand ?

Après une première édition au succès digital, la Kings League, compétition créée par l’ancien défenseur du FC Barcelone Gérard Piqué, est de retour en France. Elle se déroulera à partir du 22 mars prochain à la Kings League Arena de Villepinte (93).

Une nouvelle période de transfert

Pour cette nouvelle édition, la Kings League, qui devient la Kings League Crédit Agricole France, fait évoluer son modèle de recrutement. Cette saison, il n’y aura pas de draft centralisée. Chaque président pourra aller chercher ses joueurs où il le souhaite, en France comme à l’international, afin de construire l’équipe la plus compétitive possible.

Huit équipes en lice

Pour succéder aux Panam All Starz et devenir le deuxième champion français de l’histoire de la Kings League, il y aura huit équipes en lice avec des toujours des personnalités des réseaux ou des terrains comme capitaines :

● Unit3d : Squeezie, Djilsi et Maxime Biaggi

● Karasu : Kameto

● 360 Nation : Tchouaméni, Koundé, Maignan, Koné et Mbeumo

● Gear 7 : Michou

● FC Silmi : Domingo

● Panam All Starz : Pfut

● Wolf Pack : Adil Rami

● 8e équipe : sera dévoilée prochainement

Un format unique

Compétition de football à 7, la Kings League se distingue par ses règles innovantes, ses cartes spéciales capables de renverser le cours d’un match, l’implication directe des présidents d’équipes et une interaction permanente avec la communauté.

Comment regarder la compétition ?

Tous les matchs seront disputés à la Kings League Arena et diffusés en direct sur les plates-formes digitales officielles de la ligue.