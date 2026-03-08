Biathlon : les résultats complets de la 7e étape à Kontiolahti

Dix jours après la fin des JO 2026, la Coupe du monde de biathlon a fait son retour avec la 7e étape organisée à Kontiolahti (Finlande). Voici les résultats complets.
Jeudi 5 mars
17h05 : individuel femmes (victoire de la Suédoise Elvira Oeberg)
Vendredi 6 mars
17h10 : individuel hommes (victoire du Français Éric Perrot)
Samedi 7 mars
13h40 : mass start femmes (victoire de la Française Julia Simon)
15h40 : relais hommes (victoire de la Norvège)
Dimanche 8 mars
13h30 : relais femmes (victoire de la Suède)
16h55 : mass start hommes (victoire du Norvégien Sturla Laegreid)