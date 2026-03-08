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Biathlon : les résultats complets de la 7e étape à Kontiolahti

La 7e étape de la Coupe du monde de biathlon est organisée à Kontiolahti. La 7e étape de la Coupe du monde de biathlon a eu lieu à Kontiolahti. [NordicFocus / Icon Sport]
Par CNEWS
Publié le - Mis à jour le

Dix jours après la fin des JO 2026, la Coupe du monde de biathlon a fait son retour avec la 7e étape organisée à Kontiolahti (Finlande). Voici les résultats complets.

Jeudi 5 mars

17h05 : individuel femmes (victoire de la Suédoise Elvira Oeberg)

Vendredi 6 mars

17h10 : individuel hommes (victoire du Français Éric Perrot)

Samedi 7 mars

13h40 : mass start femmes (victoire de la Française Julia Simon)

15h40 : relais hommes (victoire de la Norvège)

Lou Jeanmonnot a remporté le premier gros globe de cristal de sa carrière.
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Dimanche 8 mars

13h30 : relais femmes (victoire de la Suède)

16h55 : mass start hommes (victoire du Norvégien Sturla Laegreid)

biathlonSportCoupe du mondeFinlande

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