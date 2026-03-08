Cyclisme : un coureur néo-zélandais assène un coup de poing à la tête d’un concurrent en pleine course (vidéo)

Un coureur néo-zélandais a asséné un coup de poing à un concurrent, samedi, sur la Ster van Zwolle avant d’être disqualifié par les commissaires et sanctionné par son équipe.

Il a perdu ses nerfs sur son vélo. Kiaan Watts s’est rendu coupable d’un improbable coup de sang, samedi, sur la Ster van Zwolle (Pays-Bas). A moins de 34 kilomètres de l’arrivée, le coureur néo-zélandais s’est emporté et a asséné un coup de poing au niveau de la tête du Néerlandais Marjin Mass. Et son geste n’est pas resté impuni puisqu’il a été disqualifié par les commissaires. Il a également été sanctionné par son équipe NSN Development Team.

«L’équipe NSN Development Team regrette profondément les agissements de Kiaan Watts aujourd’hui (samedi, ndlr) lors de la course Salverda Bouw Ster van Zwolle. (…) L’équipe a décidé de retirer Kiaan de la course Dorpenomloop Rucphen demain (ce dimanche, ndlr) afin de lui donner le temps de réfléchir à ses actes et à leurs conséquences», a indiqué sa formation dans un communiqué.

Team Statement | Saturday 7 March pic.twitter.com/Rzkq7hY0sr — NSN Cycling Team (@NSNCyclingTeam) March 7, 2026

Kiaan Watts a lui présenté ses excuses. «Je me suis déjà excusé en personne, mais je tiens également à présenter mes excuses publiques à Marijn Maas de l’équipe BEAT CC p/b Saxo pour mes actes d’aujourd’hui, ainsi qu’à mon équipe et mes sponsors, aux organisateurs de la course Salverda Bouw Ster van Zwolle et aux commissaires de l’UCI», a-t-il posté sur les réseaux sociaux.

«Je regrette profondément ce que j’ai fait sous le coup de l’émotion et je prendrai le temps de réfléchir à mes actes et d’en tirer les enseignements nécessaires», a-t-il ajouté. Et la victoire a été décrochée par le Belge Mathis Avondts qui s’est imposé au sprint.