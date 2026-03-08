Football : deux supporters débranchent l’écran de la VAR en plein match de deuxième division en Allemagne

Deux supporters du club allemand de Preussen Münster ont débranché l’écran de la VAR au moment où l’arbitre voulait consulter, dimanche lors du match contre le Hertha Berlin.

On se demande bien ce qui a pu leur passer par la tête… Ce dimanche, en deuxième division allemande, le match de football entre Preussen Münster et le Hertha Berlin a été le théâtre d’une scène assez cocasse. Deux supporters des locaux ont débranché l’écran de la VAR alors que l’arbitre allait la consulter pour siffler un penalty.

Bugün Preußen Münster ile Hertha BSC arasında oynanan karşılaşmada, ilk devrenin sonlarına doğru Münsterli Niko Koulis ceza sahasında Michael Cuisance’a müdahalede bulundu.



Hakem Felix Bickel VAR incelemesi için kenara çağrıldığında ise sahaya atlayan maskeli bir taraftar… pic.twitter.com/eqr0HWuGSl — Almanya'dan Futbol (@almanydnfutbol) March 8, 2026

Lors de cette rencontre de la 25e journée de la 2.Bundesliga, Felix Bickel a été appelé par la VAR pour revoir une situation litigieuse dans la surface des locaux, une faute adverse sur le Français Michael Cuisance. C’est à ce moment que deux supporters masqués sont descendus des tribunes pour débrancher la machine.

En s’approchant de l’appareil, l’officiel a vu un écran tout noir et a attendu que la reconnexion se fasse. Mais pris par le temps, il a dû laisser la décision être prise par le camion VAR situé à Cologne.

Le pénalty a finalement été accordé et transformé par Fabian Reese. Le Hertha Berlin s’est ainsi imposé (1-2).