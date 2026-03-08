Formule 1 : des débuts triomphants pour George Russell et Mercedes au Grand Prix d’Australie

Auteur de la pole position, le Britannique George Russell a remporté, ce dimanche, le Grand Prix d’Australie devant son coéquipier Kimi Antonelli pour permettre à Mercedes de réaliser un doublé. Charles Leclerc a complété le podium.

Les Flèches d’argent ont visé en plein dans le mille. Première manche de la nouvelle saison de Formule 1, le Grand Prix d’Australie a confirmé, ce dimanche, tout le potentiel de Mercedes, qui avait déjà placé ses deux monoplaces aux deux premières places à l’issue des qualifications. Auteur de la pole position et présenté comme un favori pour le titre de champion du monde, George Russell a triomphé sur le tracé d’Albert Park devant son coéquipier Kimi Antonelli malgré un départ et une première partie de course très mouvementée.

RUSSELL PREMIER VAINQUEUR DE LA SAISON 🏆



Doublé de Mercedes devant les deux Ferrari 🇦🇺



Verstappen est remonté 6e, Lindblad marque ses premiers points en F1 et Pierre Gasly prend la 10e place ! #AusGP#F1pic.twitter.com/o4jRjwRePn — CANAL+ F1® (@CanalplusF1) March 8, 2026

A l’extinction des feux, Charles Leclerc, 3e sur la grille de départ, s’est engouffré pour prendre la tête au premier virage, alors que Lewis Hamilton est lui remonté au 3e rang quand Kimi Antonelli a reculé en 7e position. George Russell et Charles Leclerc se sont ensuite livrés une belle bataille pour la première place avant les abandons d’Isack Hadjar puis Valtteri Bottas. Si tous les pilotes en ont profité pour changer de pneus, les deux pilotes Ferrari se sont arrêtés plus tard, compromettant leurs chances de victoire et laissant le champ libre aux Mercedes pour s’offrir un doublé avec George Russell qui a devancé Kimi Antonelli, Charles Leclerc et Lewis Hamilton.

Derrière le quatuor de tête, Lando Norris, champion du monde en titre, a dû se contenter de la 5e place, alors que son coéquipier chez McLaren Oscar Piastri a été victime d’un accident dès le tour de mise en grille et n’a pas pris le départ. Parti de la 20e place au volant de sa Red Bull, Max Verstappen a lui effectué une belle remontée pour finir en 6e position. De son côté, Isack Hadjar, 3e sur la grille de départ, a été contraint à l’abandon, victime d’une casse mécanique. Le top 10 a été complété par Oliver Bearman (Haas, 7e), Arvid Lindbald (Racing Bulls, 8e), Gabriel Bortoleto (Audi, 9e) et Pierre Gasly (Alpine, 10e), qui a devancé Esteban Ocon (Haas, 11e).

Le prochain rendez-vous est fixé dès la semaine prochaine au Grand Prix de Chine, où Mercedes va tenter de confirmer son excellent envol et s’affirmer comme l’équipe à battre cette saison, alors que Ferrari, comme les autres écuries, aura une revanche à prendre.