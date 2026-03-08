Formule 1 : pourquoi Isack Hadjar a-t-il abandonné au Grand Prix d’Australie ?

Parti en 3e position sur la grille de départ au volant de sa Red Bull, Isack Hadjar a été contraint à l’abandon, ce dimanche, au 12e tour du Grand Prix d’Australie.

Une immense frustration pour le Français. Pour sa première course avec Red Bull, Isack Hadjar (21 ans) a été contraint à l’abandon, ce dimanche, au 12e tour du Grand Prix d’Australie. Alors qu’il occupait la 5e place, derrière les deux Ferrari et les deux Mercedes, le jeune pilote tricolore a été victime d’un problème moteur, qui l’a obligé à immobiliser sa monoplace dans l’herbe sur le bord de la piste.

De quoi nourrir de sérieux regrets pour le Parisien, qui avait décroché le meilleur résultat en qualifications de sa carrière avec le 3e temps et auteur d’un très bon départ. Même s’il s’est très vite rendu compte du souci. «Je savais que le moteur allait exploser dès le premier virage, le bruit a totalement changé après le départ. Le point positif c’est que je prends un super départ, après je n’ai plus de batterie, et le bruit… j’avais l’impression de piloter une V8 Supercars, c’était n’importe quoi et je savais que ça allait péter à un moment», a-t-il confié au micro de Canal+.

Et cet incident est d’autant plus regrettable qu’il s’estimait capable de se mêler à la lutte pour les premières places. «Ce week-end j’ai fait un bon travail, je n’ai pas fait d’erreurs, j’étais à l’aise dans la voiture, et quand le reste ne suit pas c’est frustrant. On aurait pu être dans la bataille pour la 3e ou la 4e place. Mais tant qu’on sait pourquoi ça s’est transformé en désastre, ça ira», a-t-il déclaré à F1 TV.

Petit lot de consolation pour Red Bull avec Max Verstappen. Seulement 20e sur la grille de départ, le Néerlandais a réalisé une très belle remontée pour finir à la 6e place d’une course remportée par George Russell (Mercedes) devant son coéquipier Kimi Antonelli (2e) et Charles Leclerc (3e). Isack Hadjar et Max Verstappen auront l’occasion de rectifier le tir dès la semaine prochaine au Grand Prix de Chine.