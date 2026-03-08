Indian Wells 2026 : Carlos Alcaraz enchaîne un 13e succès de rang, Novak Djokovic peine au démarrage mais se qualifie

Carlos Alcaraz et Novak Djokovic ont validé leur ticket pour le troisième tour du Masters 1000 d’Indian Wells ce dimanche 8 mars, après deux victoires aux scénarios bien différents.

Deux générations du tennis mondial ont donné le ton. Carlos Alcaraz et Novak Djokovic ont franchi le deuxième tour du Masters 1000 d'Indian Wells, chacun à sa manière : l’un avec l’autorité tranquille d’un champion en pleine ascension, l’autre avec la science du combat d’un monument du jeu.

Le N.1 mondial Carlos Alcaraz a enchaîné un 13e succès en autant de rencontres en 2026 pour son entrée en lice. Le gamin d'El Palmar n'a eu besoin que de 1h06 pour dominer le vétéran bulgare Grigor Dimitrov 6-2, 6-3. Sur le court, il n’a pas tardé à faire parler la poudre. Dans une quasi-plénitude qui ne semble plus le quitter en ce début de saison, le septuple vainqueur en Grand Chelem a livré une partition nette, ciselée, presque insolente de maîtrise.

L'ancien n°3 mondial a parfois régalé tant son tennis respire la classe et l'élégance, mais ce n'était pas assez. Dès qu'il le souhaitait, Alcaraz plaçait une accélération à même de lui offrir une balle de break ou un point décisif. Le premier set était bouclé en à peine plus d'une demi-heure. Le deuxième n'allait guère durer plus longtemps et Alcaraz se dirigeait sans trembler vers le troisième tour où l'attend Arthur Rinderknech.

Dans le désert californien, le double vainqueur du tournoi rappelle qu’il est ici chez lui. Fluide, inspiré, presque insaisissable, «Carlitos» avance dans le tableau avec l’assurance d’un favori assumé.

Djokovic, l’art de renverser le temps

De son côté, Novak Djokovic a dû batailler davantage pour se défaire du Polonais Kamil Majchrzak. Le Serbe, quintuple vainqueur à Indian Wells, a mis un set à se régler avant de s'imposer 4-6, 6-1, 6-2.

Pour le Serbe, laver l'affront de 2025 était une nécessité. Éliminé prématurément au deuxième tour contre Botic van de Zandschulp, le Djoker ne voulait pas réitérer la mésaventure. Pourtant, en manque de rythme et de jambes, le numéro 3 mondial cédait le premier face à la verve offensive d'un Kamil Majchrzak (57e mondial) décomplexé. Pas le «Djoko» des grands jours. Sans devenir impérial pour autant, Novak Djokovic a remis de l'ordre dans son tennis.

Car il est de ces joueurs qui lisent les matchs comme d’autres déchiffrent un livre. Progressivement, le Serbe a resserré l’étau. Les retours sont devenus plus lourds, les angles plus précis, les échanges plus étouffants. Djokovic a déroulé alors deux sets d’une implacable maîtrise : 6-1, 6-2. Le Polonais se battait, mais la mécanique était lancée.

Le quintuple lauréat d’Indian Wells venait de rappeler une vérité vieille de vingt ans : lorsqu’il trouve son rythme, il devient presque inévitable. Le voilà au troisième tour d'un tournoi qui lui échappe depuis une décennie. Une anomalie qu'il tentera de rectifier contre Aleksandar Kovaceciv, tombeur plus tôt de Corentin Moutet.