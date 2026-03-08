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«Je crois qu'il est blessé» : le patron de l’UFC explique pourquoi Benoît Saint-Denis ne combattra pas à la Maison Blanche

BSD reste sur quatre victoires de rang à l’UFC. [Zuma / Icon Sport]
Par CNEWS
Publié le

Alors que Ciryl Gane combattra le 14 juin prochain à l’UFC Freedom 250 à la Maison Blanche, ce ne sera pas le cas de Benoît Saint-Denis.

Une petite déception. Dans la nuit de samedi à dimanche, Dana White, éminent patron de l’UFC, la ligue américaine de MMA, a dévoilé la carte des combats de l'UFC Freedom 250, prévu à la Maison Blanche en juin prochain. Si Ciryl Gane sera opposé à Alex Pereira pour une ceinture intérimaire des poids lourds, Benoît Saint-Denis ne sera pas de la partie.

Mais à en croire, le président de l’UFC, «BSD» aurait pu être parmi les six combats qui se tiendront en marge du 80e anniversaire du président américain, Donald Trump. Il aurait en effet pu affronter Michael Chandler.

«Je crois qu'il est blessé», a confié Dana White à propos du Français. Par conséquent, Chandler,  n°13 de la catégorie des poids légers, défiera le Brésilien Mauricio Ruffy (9e), battu par le Nîmois en septembre lors de l'UFC Paris.

Ciryl Gane va affronter le Brésilien Alex Pereira pour le titre des lourds par intérim.
Sur le même sujet UFC : le Français Ciryl Gane va combattre à la Maison Blanche pour l’anniversaire de Donald Trump Lire

L’ancien des forces spéciales reste sur quatre victoires de rang à l’UFC.

Benoît Saint-DenisUFCMMASports de combatSport

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