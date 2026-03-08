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Jeux paralympiques 2026 : la porte-drapeau Cécile Hernandez offre la première médaille d’or à la France

Cécile Hernandez a été porte-drapeau de la délégation tricolore. Cécile Hernandez a été porte-drapeau de la délégation tricolore. [Reuters]
Par CNEWS
Publié le - Mis à jour le

Sacrée en snowboard cross, Cécile Hernandez, porte-drapeau de la délégation tricolore, a offert, ce dimanche, à la France sa première médaille d’or des Jeux paralympiques 2026 de Milan-Cortina.

Elle a conservé son titre. Comme, il y a quatre ans, à Pékin, Cécile Hernandez (51 ans) a été sacrée, ce dimanche, championne paralympique de snowboard cross, offrant à la France sa première médaille d’or des Jeux paralympiques 2026 de Milan-Cortina. Porte-drapeau de la délégation tricolore, la Française, qui concourt en catégorie SB-LL2 et vit avec une sclérose en plaques depuis 2002, a devancé l’Américaine l’Américaine Kate Delson et la Chinoise Wang Xinyu pour décrocher sa cinquième médaille paralympique.

Elle avait en effet déjà conquis l’argent en cross à Sotchi en 2014, puis le bronze en cross et l’argent en banked slalom, quatre ans plus tard, à Pyeonchang avant ses deux médailles d’or. Et sous les yeux de sa petite fille, elle a été récompensée de ses efforts après une préparation perturbée par les blessures et «une santé mentale mise à mal».

«Je ne réalise même pas que j’ai encore gagné. (…) J’étais déterminée comme jamais ce matin et je suis super contente de ce que j'ai fait. Je ne réalisé même pas, mais physiquement, c’est très dur», a confié, au micro de France TV, la Française émue aux larmes.

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Avec ce titre, Cécile Hernandez a complété la moisson française, qui comptait deux médailles d'argent, récoltées par Aurélie Richard et Arthur Bauchet en para ski-alpin.

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