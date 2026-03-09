Coupe du monde 2026 : pourquoi l’Irak, possible futur adversaire de la France, a-t-il demandé le report de son barrage ?

L’Irak, potentiel futur adversaire de l’équipe de France à la Coupe du monde 2026, a demandé le report de son barrage intercontinental prévu au Mexique le 31 mars.

La guerre en Iran a des conséquences sur son voisin irakien. Le potentiel futur adversaire de l’équipe de France à la Coupe du monde 2026 (11 juin-19 juillet aux Etats-Unis, Mexique et Canada) a officiellement demandé, ce lundi, le report de son barrage intercontinental prévu à la fin du mois.

D’après The Guardian, cette demande intervient après le refus d’une proposition de la FIFA qui demandait à l’équipe d’Irak d’effectuer un voyage de vingt-cinq heures par la route pour rejoindre la Turquie avant de décoller pour le Mexique, où le barrage doit avoir lieu le 31 mars prochain.

Actuellement, plus de la moitié des membres de la sélection irakienne sont bloqués à Bagdad, la capitale, et ne peuvent pas voyager puisque l’espace aérien du pays est fermé à cause de la guerre en cours en Iran.

D'après le quotidien britannique, la sélection irakienne, qui doit également faire face à des visas non attribués à certains joueurs, attend une décision rapide de la Fifa. Une annonce serait attendue dans la semaine.