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Equipe de France : quand Didier Deschamps va-t-il donner sa prochaine liste ?

Didier Deschamps disputera sa dernière compétition à la tête des Bleus lors de la Coupe du monde 2026. [Icon Sport]
Par CNEWS
Publié le - Mis à jour le

Alors que l’équipe de France disputera deux matchs amicaux aux Etats-Unis les 26 et 29 mars contre le Brésil et la Colombie, Didier Deschamps donnera prochainement sa liste.

La première liste de l’année et la dernière avant la Coupe du monde 2026. Didier Deschamps, sélectionneur de l’équipe de France, va dévoiler, le jeudi 19 mars, les noms des joueurs retenus pour les matchs amicaux contre le Brésil et la Colombie.

«DD», qui disputera sa dernière compétition à la tête des Bleus à l’occasion du Mondial (11 juin-19 juillet), annoncera sa sélection, comme toujours, depuis le siège de la FFF à Paris, à 14 h.

Les vice-champions du monde, qui se retrouveront pour la première fois depuis novembre 2025 et leur victoire en Azerbaïdjan (3-1), s’envoleront pour les États-Unis pour prendre leurs marques à quelques mois de la compétition.

L'Irak doit disputer les barrages intercontinentaux à la fin du mois au Mexique.
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Sur place, ils affronteront le Brésil dans la région de Boston (jeudi 26 mars, 21 h), puis ils iront dans la banlieue de Washington pour faire face à la Colombie (dimanche 29 mars, 21 h). 

Didier DeschampsFootballEquipe de France

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