Football : 23 joueurs expulsés après une violente bagarre générale au Brésil (vidéo)

Une bagarre générale très violente a éclaté au Brésil, dimanche soir, lors de la finale du championnat de football de Minas Geras. 23 joueurs ont été expulsés.

Du jamais vu. Ce dimanche soir au Brésil, la finale du championnat de football de l’Etat du Minas Gerais, entre l’Atlético Mineiro et Cruzeiro à Belo Horizonte (1-0), a été le théâtre d’une violente bagarre entre les joueurs des deux équipes.

La scène s’est déroulée dans le temps additionnel (90e+6), après un duel entre l’attaquant de Cruzeiro Christian et le gardien adverse Everson. Furieux, le gardien se jette sur le joueur pour lui asséner plusieurs coups de genoux alors qu’il était au sol. Ce qui a provoqué la colère des joueurs de Cruzeiro, arrivés en nombre.

Malgré la présence des agents de sécurité et de la police militaire, l’affrontement entre les deux équipes a duré plusieurs minutes, avec des échanges de coups répétés entre les joueurs des deux camps dont Hulk, la star brésilienne.

Après dix minutes d’interruption, le match a pu aller à son terme sans qu’aucun joueur ne soit expulsé dans un premier temps, comme l’indique Globo Esporte. En revanche, après la rencontre, le rapport de l'arbitre a indiqué 23 expulsions : 11 pour l'Atletico Mineiro (dont Hulk et Renan Lodi) et 12 pour Cruzeiro (dont Gerson).