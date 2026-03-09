Football : Kylian Mbappé aperçu à Paris en compagnie d’une célèbre actrice et mannequin espagnole

Actuellement blessé et de passage à Paris la semaine dernière, Kylian Mbappé a été aperçu dans la capitale en compagnie d’une célèbre actrice et mannequin espagnole.

Une escapade parisienne qui n’est pas passée inaperçue. Actuellement blessé au genou gauche et éloigné des terrains depuis le 21 février dernier, Kylian Mbappé s’est rendu à Paris, la semaine dernière, pour effectuer «des examens complémentaires» et «faire un point précis sur l’évolution de son genou». Et le capitaine de l’équipe de France n’a pas fait le voyage seul puisqu’il était accompagné par des membres du staff médical du Real Madrid. Mais pas seulement.

Kylian Mbappé and Ester Expósito leaving Paris to go back to Madrid today. ❤️ pic.twitter.com/eOG8cBsJV7 — 10 (@Kylian) March 8, 2026

Alors qu’il a prolongé de quelques jours son séjour dans la capitale française pour poursuivre ses soins, le champion du monde 2018 a été aperçu en compagnie d’Ester Exposito. La jeune femme est une célèbre actrice et mannequin espagnole, révélée dans la série Élite où elle incarnait le rôle de Carla Roson Caleruega. Et cette supposée idylle naissante entre Kylian Mbappé et Ester Exposito déchaîne les passions en Espagne.

Après avoir assisté ensemble à la Fashion Week de Madrid, le 25 février dernier, ils se seraient montrés très proches, jeudi dernier, lors d’une soirée organisée dans un hôtel avec vue sur la tour Eiffel, selon les informations de Marca. Et preuve de sa présence à Paris, en même temps que l’ancien joueur de Monaco et du PSG, l’actrice a posté plusieurs publications, sur son compte Instagram, la mettant en scène dans la Ville Lumière. Elle a également été vue assise à l’arrière d’un van emprunté par Kylian Mbappé à sa sortie d’un hôtel parisien avant de rentrer à Madrid.

S’il a rejoint la capitale espagnole, le natif de Bondy est forfait pour le 8e de finale aller de la Ligue des champions, ce mercredi, contre Manchester City. Sa présence pour le match retour dans le nord de l’Angleterre, la semaine prochaine, est également très incertaine.

Tout comme sa participation aux deux matchs amicaux de l’équipe de France, à la fin du mois, aux Etats-Unis contre le Brésil (26 mars à Boston), puis la Colombie (29 mars à Washington). Il pourrait néanmoins faire le voyage avec ses coéquipiers pour cette tournée de l’autre côté de l’Atlantique.