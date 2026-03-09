Football : les membres de l’équipe féminine d’Iran «menacées par la République islamique»

Ce lundi, Reza Pahlavi, fils du dernier chah d’Iran a demandé à l’Australie, qui organise la Coupe d’Asie féminine de football, de protéger l’équipe iranienne.

Une forte inquiétude. Reza Pahlavi, le fils du dernier shah d’Iran, a appelé lundi l'Australie à assurer la sécurité de l'équipe iranienne féminine de football, qui avait refusé de chanter l'hymne national avant un match de la Coupe d'Asie. Les 26 membres de la délégation iranienne sont arrivés dans le pays quelques jours avant le début des frappes américano-israéliennes, qui ont notamment entraîné la mort de l'ancien guide suprême, l'ayatollah Ali Khamenei.

«Les membres de l’équipe nationale féminine de football d'Iran subissent de fortes pressions et sont menacées par la république islamique, a écrit le fils du shah déchu sur X. Elles risquent de graves conséquences si elles retournent en Iran. J'appelle le gouvernement australien à assurer leur sécurité et à leur apporter tout le soutien nécessaire.»

Son appel a été entendu. Selon CNN Sports, cinq membres de l’équipe auraient quitté leur hôtel et seraient «actuellement en sécurité sous la protection de la police», a indiqué le média américain. D’autres pourraient rapidement les imiter.

«sauvez nos filles»

Il se joint au nombre croissant de personnes, dont des militants et personnalités politiques, demandant à l'Australie d'accorder l'asile aux joueuses. Ces dernières sont restées silencieuses alors que retentissait l'hymne iranien avant leur premier match du tournoi. Elles l'ont ensuite chanté lors des rencontres suivantes.

Cette attitude a été interprétée comme un acte de rébellion et un présentateur de la télévision d'Etat a désigné les joueuses comme des «traîtres en temps de guerre» représentant le «summum du déshonneur». Devant le stade de Gold Coast, où l'équipe a disputé son dernier match ce week-end, une foule s'est réunie, scandant «changement de régime pour l'Iran», «laissez-les partir» et «sauvez nos filles».

Dans la journée, Donald Trump a demandé à l’Australie d’accorder l'asile aux joueuses de l'équipe iranienne et de ne pas les renvoyer en Iran «où elles seront très certainement tuées». L’Australie «fait une terrible erreur humanitaire», a écrit le président américain sur son réseau Truth Social, en ajoutant à l'adresse du premier ministre australien Anthony Albanese : «Les États-Unis les accueilleront si vous ne le faites pas.»

Lundi, un journaliste de l'AFP a vu des joueuses parler au téléphone depuis le balcon de leur hôtel. Le ministère australien de l'Intérieur a déclaré à l'AFP qu'il «ne pouvait pas commenter les situations individuelles». Selon Zaki Haidari, militant d'Amnesty International, les footballeuses risquent d'être persécutées si elles sont renvoyées chez elles. «Certaines des membres de l'équipe ont probablement déjà vu leur famille menacée», a-t-il déclaré à l'AFP.