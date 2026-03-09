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Ligue des champions : voici l’arbitre pour le 8e de finale aller entre le PSG et Chelsea

Alejandro Hernandez Hernandez n'a encore jamais arbitré le PSG. Alejandro Hernandez Hernandez n'a encore jamais arbitré le PSG. [LiveMedia / Icon Sport]
Par CNEWS
Publié le

L’arbitre espagnol Alejandro Hernandez Hernandez a été désigné pour diriger le 8e de finale aller de la Ligue des champions entre le PSG et Chelsea, ce mercredi, sur la pelouse du Parc des Princes.

Une grande première pour lui. Alejandro Hernandez Hernandez sera au sifflet, mercredi soir, pour le 8e de finale aller de la Ligue des champions entre le PSG et Chelsea, ce mercredi (21h sur Canal+), sur la pelouse du Parc des Princes. 

Âgé 43 ans et doté d’une solide expérience avec plus de 470 matchs à son actif, dont 250 rencontres en Liga où il officie depuis août 2012, l’Espagnol arbitrera pour la première fois de sa carrière un match du club de la capitale.

En revanche, il a déjà dirigé Chelsea à deux reprises : la saison dernière avec une défaite à domicile en quarts de finale retour de Ligue Conférence contre le Legia Varsovie (1-2), et début décembre avec un nouveau revers concédé sur le terrain de l’Atalanta Bergame en phase de ligue (2-1).

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Cette saison, Alejandro Hernandez Hernandez, élu meilleur arbitre du championnat espagnol en 2017, a également arbitré la victoire du PSV Eindhoven à Liverpool (1-4), le succès à domicile de Manchester City contre Galatasaray (2-0), et la surprenante victoire des Norvégiens de Bodo/Glimt sur la pelouse de l’Inter Milan en barrages retour (1-2).

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