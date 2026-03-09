Toute l’actu en direct 24h/24
Avec notre application gratuite
Installer
Dernière minute
En Direct
Dernière minute
En direct
REGARDER
A suivre

Ligue des champions : voici le nouveau maillot qui sera porté par le PSG pour affronter Chelsea en 8e de finale (photo)

Le nouveau maillot du PSG est né d'une nouvelle collaboration avec Jordan. Le nouveau maillot du PSG est né d'une nouvelle collaboration avec Jordan. [PSG]
Par CNEWS
Publié le - Mis à jour le

Le PSG va arborer un nouveau maillot pour la réception de Chelsea, ce mercredi soir (21h sur Canal+), en 8e de finale aller de la Ligue des champions.

Un hommage à la nuit parisienne. Le PSG a dévoilé, ce lundi, son 5e maillot de la saison, né d’une nouvelle collaboration avec Jordan et baptisé «Night Edition». De couleur noire avec des reflets multicolores, il «s’inspire directement de l’énergie singulière de Paris la nuit, à travers un imprimé unique capturant les lumières de la capitale».

Il puise également «son inspiration dans les jeux de lumières qui transforment la capitale à la nuit tombée, en particulier les reflets d’un lieu iconique pour les Parisiens et les visiteurs du monde entier, le Trocadéro», a ajouté le club parisien dans un communiqué. Et le motif imprimé de cette tunique a été conçu à partir de captations réalisées au Trocadéro à l’aide d’une caméra 360°.

Cette technique, utilisée pour la première fois par le champion d’Europe, apporte cet effet de distorsion reproduisant les reflets mouvants des lumières parisiennes la nuit. Et ce nouveau maillot sera porté pour la première fois, mercredi soir, lors de la réception de Chelsea sur la pelouse du Parc des Princes en 8e de finale aller de la Ligue des champions.

Sur le même sujet Ligue des champions : les résultats complets des 8es de finale aller Lire

Reste à savoir si cette tunique guidera les Parisiens vers de nouveaux sommets hexagonaux et surtout européens. Comme le maillot «Jordan Wings» la saison dernière.

FootballPSGLigue des ChampionsMaillot

À suivre aussi

Ligue des Champions : le tirage au sort complet des huitièmes de finale
Ligue des champions : devant l'UEFA, Gianluca Prestianni assure ne pas avoir proféré d’insulte raciste à Vinicius mais «homophobe»
Nikola Krstovic s'est fait poser plusieurs points de suture à l'issue de la rencontre.
Ligue des champions : l’impressionnante blessure au front d’un joueur de l’Atalanta Bergame (photo)

Ailleurs sur le web

Dernières actualités