Ligue des champions : voici le nouveau maillot qui sera porté par le PSG pour affronter Chelsea en 8e de finale (photo)

Le PSG va arborer un nouveau maillot pour la réception de Chelsea, ce mercredi soir (21h sur Canal+), en 8e de finale aller de la Ligue des champions.

Un hommage à la nuit parisienne. Le PSG a dévoilé, ce lundi, son 5e maillot de la saison, né d’une nouvelle collaboration avec Jordan et baptisé «Night Edition». De couleur noire avec des reflets multicolores, il «s’inspire directement de l’énergie singulière de Paris la nuit, à travers un imprimé unique capturant les lumières de la capitale».

Il puise également «son inspiration dans les jeux de lumières qui transforment la capitale à la nuit tombée, en particulier les reflets d’un lieu iconique pour les Parisiens et les visiteurs du monde entier, le Trocadéro», a ajouté le club parisien dans un communiqué. Et le motif imprimé de cette tunique a été conçu à partir de captations réalisées au Trocadéro à l’aide d’une caméra 360°.

Cette technique, utilisée pour la première fois par le champion d’Europe, apporte cet effet de distorsion reproduisant les reflets mouvants des lumières parisiennes la nuit. Et ce nouveau maillot sera porté pour la première fois, mercredi soir, lors de la réception de Chelsea sur la pelouse du Parc des Princes en 8e de finale aller de la Ligue des champions.

Reste à savoir si cette tunique guidera les Parisiens vers de nouveaux sommets hexagonaux et surtout européens. Comme le maillot «Jordan Wings» la saison dernière.