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MMA : Francis Ngannou va faire son retour dans l’octogone en mai

Francis Ngannou n'a plus combattu en MMA depuis octobre 2024. [Fayez NURELDINE / AFP]
Par CNEWS
Publié le - Mis à jour le

Le Camerounais Francis Ngannou, qui vient de quitter le PFL, va effectuer son retour pour un combat de MMA à Los Angeles en mai prochain.

Le «Predator» est de retour. Francis Ngannou, qui n’est plus entré dans une cage de MMA depuis octobre 2024 et une victoire contre Renan Ferreira, fera son retour le 16 mai pour un combat face au Brésilien Philipe Lins à Los Angeles, annoncent les organisateurs lundi dans un communiqué transmis à l’AFP.

Âgé de 39 ans, l’ancien champion des poids lourds de l’UFC, avait intégré la PFL avec fracas en 2023, après un désaccord financier avec Dana White. Le Camerounais (18 victoires, 3 défaites) avait aussi participé à deux lucratifs combats de boxe anglaise en octobre 2023 et mars 2024, perdus contre les Britanniques Tyson Fury et Anthony Joshua.

Il revient donc dans la cage avec la société MVP, créée en 2021 par le YouTubeur devenu boxeur Jake Paul, appuyée par le géant du streaming Netflix à la diffusion. Ngannou rejoint la soirée montée pour le combat féminin entre la star américaine Ronda Rousey et la pionnière US du MMA Gina Carano, devenue actrice, à Inglewood dans l'Intuit Dome, la salle de la franchise NBA des Los Angeles Clippers.

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Ngannou et Lins s'affronteront dans un combat professionnel de cinq reprises de cinq minutes, comme Rousey et Carano. Le Brésilien de 40 ans est vétéran du MMA et  ancien champion de la PFL, qui a également combattu pour le Bellator et récemment pour l'UFC, comptant au total 18 victoires et 5 défaites. «Je suis prêt pour ce nouveau chapitre, je suis impatient de faire de nouveau plaisir à mes fans et de rappeler au monde qui je suis en montrant de quoi je suis capable au plus haut niveau», a confié Ngannou.

Francis NgannouMMASportSports de combat

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