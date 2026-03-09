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Tennis de table : frères Lebrun, calendrier, diffusion TV… Ce qu’il faut savoir sur le WTT Champions à Chongqing

Les frères Lebrun avaient remporté le double à Singapour il y a quelques jours. [SUSA / Icon Sport]
Par CNEWS
Publié le

Ce mardi 10 mars, le WTT Champions de Chongqing (Chine) commence avec la présence notamment d’Alexis et Félix Lebrun. Voici tout ce qu’il faut savoir de cette compétition de tennis de table.

Qui sont les participants ?

A Chongqing (Chine), du 10 au 15 mars, pour ce deuxième WTT Champions de la saison, grand tournoi de tennis de table, après celui de Doha, les 32 meilleurs joueurs et les 32 meilleures joueuses du monde seront présents pour tenter de décrocher le titre et des points au classement mondial.

Les joueurs français en lice

Pour ce WTT Champions de Chongqing, la France comptera six représentants. Chez les hommes : Félix Lebrun (n°6 mondial), Alexis Lebrun (n°14), Thibault Poret (n°23), Flavien Coton (n°25). Chez les femmes : Jianan Yuan (n°24 mondiale), Prithika Pavade (n°29).

Le programme 

Mardi 10 mars : 16es de finale hommes et femmes
Mercredi 11 mars : 16es de finale hommes et femmes
Jeudi 12 mars : 16es de finale hommes et femmes, 8es de finale hommes et femmes
Vendredi 13 mars : 8es de finale hommes et femmes
Samedi 14 mars : quarts de finale hommes et femmes
Dimanche 15 mars : demi-finales et finale hommes, demi-finales et finale femmes

Les favoris à suivre

Seront notamment présents côté tableau masculin, Wang Chuqin le n°1 mondial, récent vainqueur du Singapour Smash, le Suédois Truls Moregard, n°2 mondial ou encore le Brésilien Hugo Calderano et le Taïwanais Lin Yun-Ju.  Dans le tableau féminin, il y aura la Chinoise originaire de Macao, Zhu Yuling, Sun Yingsha (n°1), Wang Manyu (n°2), Chen Xingtong (n°3), Kuai Man (n°4) ou encore Wang Yidi (n°6).

Alexis et Félix Lebrun ont retrouvé la place de numéro 1 mondial en double après leur sacre au Grand Smash de Singapour.
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Sur quelle chaîne ?

La compétition est à suivre en direct sur la plateforme L’Équipe live et la chaîne L’Équipe.

Tennis de tableSportFélix LebrunAlexis Lebrun

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