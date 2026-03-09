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Tournoi des 6 nations 2026 : pourquoi Oscar Jegou risque-t-il une lourde suspension après la défaite du XV de France en Ecosse ?

Oscar Jegou encourt jusqu'à 208 semaines de suspension. Oscar Jegou encourt jusqu'à 208 semaines de suspension. [Sandra Ruhaut/Icon Sport]
Par CNEWS
Publié le - Mis à jour le

Auteur d’un mauvais geste lors de la défaite du XV de France en Ecosse (50-40), Oscar Jegou est convoqué, ce mardi, devant la commission de discipline du Tournoi des 6 nations avec.

Sa présence pour le «Crunch» est sérieusement compromise. Auteur d’un mauvais geste lors de la lourde défaite du XV de France en Ecosse (50-40), Oscar Jegou (22 ans) est convoqué, ce mardi, devant la commission de discipline du Tournoi des 6 nations. Et il encourt une très lourde sanction. A l’heure de jeu, lors d’un maul, le joueur du Stade Rochelais a mis sa main dans le visage d’Ewan Ashman, et ses doigts semblent entrer en contact avec les yeux du talonneur écossais.

De 4 à 208 semaines de suspension

Avec ce geste, appelé une «fourchette» dans le monde du rugby, le troisième ligne tricolore (13 sélections) est suspecté d’avoir enfreint la loi 9.12 du règlement, expliquant qu’«un joueur ne doit pas agresser verbalement ou physiquement» un autre joueur. Selon l’intentionnalité et la gravité de la faute, il risque de 4 à 208 semaines de suspension. Il pourrait ainsi manquer la rencontre décisive contre l’Angleterre, samedi, au Stade de France.

A titre de comparaison, le deuxième ligne international sud-africain Eben Etzebeth avait été suspendu 12 semaines pour avoir commis une faute du même type, en novembre dernier, contre le pays de Galles. Le caractère intentionnel du geste avait été retenu, mais avec des circonstances atténuantes, dont le casier disciplinaire peu fourni du joueur.

Le XV de France a battu l'Angleterre à la dernière seconde pour remporter le Tournoi des 6 nations 2026.
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Et ce n’est pas la première fois qu’Oscar Jegou est dans la tourmente. Par le passé, il a déjà été suspendu un mois, en novembre 2023, après un contrôle positif à la cocaïne. Quelques mois plus tard, lors d’une tournée du XV de France en Argentine à l’été 2024, lui et Hugo Auradou avaient été accusés de viol par une femme argentine. Mais la justice argentine avait finalement décidé d’un abandon des poursuites en décembre 2024. Une décision confirmée en appel en février 2025.

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