Tournoi des 6 nations : le calendrier complet de l’édition 2027

Le XV de France entamera le Tournoi des 6 nations 2027 avec la réception du pays de Galles avant de se déplacer en Angleterre, de recevoir l’Ecosse et de se rendre en Italie puis en Irlande.

1ère journée

Vendredi 5 février : Irlande-Angleterre à 21h10

Samedi 6 février : Ecosse-Italie à 15h10

Samedi 6 février : France-Pays de Galles à 17h40

𝟐𝟎𝟐𝟕 𝐅𝐢𝐱𝐭𝐮𝐫𝐞𝐬 𝐂𝐨𝐧𝐟𝐢𝐫𝐦𝐞𝐝 🏆



Another incredible Championship is on the way 🤩#GuinnessM6N#Since1883pic.twitter.com/TcH5wAgdiw — Guinness Men's Six Nations (@SixNationsRugby) March 9, 2026

2e journée

Samedi 13 février : Italie-Irlande à 15h10

Samedi 13 février : Ecosse-Pays de Galles à 17h40

Dimanche 14 février : Angleterre-France à 16h10

3e journée

Samedi 20 février : Pays de Galles-Irlande à 15h10

Samedi 20 février : Angleterre-Italie à 17h40

Dimanche 21 février : France-Ecosse à 16h10

4e journée

Vendredi 5 mars : Ecosse-Irlande à 21h10

Samedi 6 mars : Italie-France à 15h10

Samedi 6 mars : Pays de Galles-Angleterre à 17h40

5e journée

Samedi 13 mars : Italie-Pays de Galles à 15h10

Samedi 13 mars : Angleterre-Ecosse à 17h40

Samedi 13 mars : Irlande-France à 21h10