Toute l’actu en direct 24h/24
Avec notre application gratuite
Installer
Dernière minute
En Direct
Dernière minute
En direct
REGARDER
A suivre

Tournoi des 6 nations : le calendrier complet de l’édition 2027

Le Tournoi des 6 nations 2027 aura lieu du 5 février au 13 mars. Le Tournoi des 6 nations 2027 aura lieu du 5 février au 13 mars. [Sandra Ruhaut/Icon Sport]
Par CNEWS
Publié le - Mis à jour le

Le XV de France entamera le Tournoi des 6 nations 2027 avec la réception du pays de Galles avant de se déplacer en Angleterre, de recevoir l’Ecosse et de se rendre en Italie puis en Irlande. 

1ère journée

Vendredi 5 février : Irlande-Angleterre à 21h10

Samedi 6 février : Ecosse-Italie à 15h10

Samedi 6 février : France-Pays de Galles à 17h40

2e journée

Samedi 13 février : Italie-Irlande à 15h10

Samedi 13 février : Ecosse-Pays de Galles à 17h40

Dimanche 14 février : Angleterre-France à 16h10

3e journée

Samedi 20 février : Pays de Galles-Irlande à 15h10

Samedi 20 février : Angleterre-Italie à 17h40

Dimanche 21 février : France-Ecosse à 16h10

4e journée

Vendredi 5 mars : Ecosse-Irlande à 21h10

Samedi 6 mars : Italie-France à 15h10

Samedi 6 mars : Pays de Galles-Angleterre à 17h40

5e journée

Samedi 13 mars : Italie-Pays de Galles à 15h10

Samedi 13 mars : Angleterre-Ecosse à 17h40

Samedi 13 mars : Irlande-France à 21h10

RugbySport6 nationsCalendrier

À suivre aussi

Rugby : un joueur de Pro D2 suspendu 19 matchs après avoir infligé un coup de genou à la tête d’un adversaire
Le XV de France a soulevé une réplique du trophée du Tournoi des 6 nations.
Tournoi des 6 nations 2026 : pourquoi le XV de France a-t-il soulevé une réplique du trophée après son sacre ?
Claude Lacaze a porté le maillot de l'équipe de France à 33 reprises entre 1961 et 1969.
Rugby : un ancien capitaine du XV de France décède à l’âge de 85 ans

Ailleurs sur le web

Dernières actualités