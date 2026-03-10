Basket : pourquoi la NBA a-t-elle fait annuler une soirée entre une équipe et un club de strip-tease ?

La NBA a fait annuler une soirée prévue par la franchise des Atlanta Hawks en partenariat avec un club de strip-tease de la ville en marge d’un match de la saison régulière.

Il n’y aura pas de fête. Une soirée controversée organisée par la franchise des Hawks d’Atlanta, dans laquelle évolue le Français Zaccharie Risacher, en partenariat avec le club de strip-tease «Magic City», prévue le 16 mars à l’occasion de la réception du Magic Orlando, a finalement été annulée par la NBA.

«Lorsque nous avons pris connaissance de la promotion prévue par les Atlanta Hawks, nous avons contacté la direction de l’équipe afin de mieux comprendre leurs projets et leurs motivations. Bien que nous comprenions le point de vue de l’équipe et sa volonté d’aller de l’avant, nous avons entendu de nombreuses inquiétudes de la part de divers acteurs de la ligue, notamment les fans, les partenaires et les employés. Je suis convaincu que l’annulation de cette promotion est la bonne décision pour l’ensemble de la communauté NBA», a expliqué Adam Silver, le commissioner de la ligue américaine.

«Même si nous sommes très déçus de la décision de la NBA d’annuler notre soirée de promotion de Magic City, nous respectons entièrement sa décision, a réagi la franchise de l’état de Géorgie. En tant que franchise, nous restons engagés à célébrer le meilleur d'Atlanta, avec authenticité, avec des manières qui continuent de nous unir et de nous rassembler.»

Il y a quelques jours, Luke Kornet, coéquipier de Victor Wembanyama aux San Antonio Spurs, avait réclamé l’annulation de cette soirée. «La NBA devrait avoir à cœur de protéger et de valoriser les femmes, dont beaucoup travaillent sans relâche au quotidien pour faire de cette ligue la meilleure au monde», avait-il écrit sur son blog qu’il tient régulièrement.