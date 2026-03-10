Boxe : Oleksandr Usyk dévoile les trois derniers combattants qu’il veut affronter avant de prendre sa retraite

Agé de 39 ans, le boxeur ukrainien Oleksandr Usyk, champion des poids lourds et invaincu en carrière, a révélé les trois combats qu'il souhaite faire avant de prendre sa retraite.

Il est proche de raccrocher les gants. Mais avant, il a fait préparer sa liste de combats. Oleksandr Usyk, champion invaincu des poids lourds de boxe qui fera son retour sur le ring contre le champion du kickboxing Rico Verhoeven le 23 mai devant les pyramides de Gizeh (Egypte), a révélé les deux combats qu'il souhaite disputer pour terminer sa carrière après son affrontement contre le Néerlandais.

L’Ukrainien, âgé de 39 ans (24 victoires, 0 défaites), qui mettra en jeu sa ceinture des WBC contre l’ancien patron des poids lourds du Glory, a indiqué qu’il lui restait trois combats avant de se retirer.

Une trilogie contre Fury

Il a indiqué qu’il affronterait le vainqueur du combat entre Fabio Wardley et Daniel Dubois, puis Tyson Fury, après son combat contre Verhoeven.

Oleksandr Usyk outlines his “last 3 fights” 👀#InsideTheRing | Latest episode available on DAZN 📺 pic.twitter.com/zdbvpfvgmy — InsideRingShow (@InsideRingShow) March 10, 2026

«Rico, le premier combat, c'est celui-ci. Le deuxième, c'est celui de Wardley ou de Dubois, et le troisième, c'est celui contre mon ami, le gourmand Tyson Fury», a déclaré Usyk à Inside the Ring.

A noter que Wardley, que le grand public français connaît peut-être moins, défendra son titre WBO contre Dubois le 9 mai à Manchester.