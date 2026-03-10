Cyclisme : on a assisté à un entraînement de l’équipe Groupama-FDJ United avant Paris-Nice

Bien souvent, les entraînements se déroulent à l’abri des regards, mais CNEWS.fr a pu assister de l’intérieur et en exclusivité à une séance d’entraînement de l’équipe Groupama-FDJ United sur l’autodrome de Linas-Montlhéry. Objectif : préparer le contre-la-montre par équipes de Paris-Nice, l’une des premières grandes échéances de la saison.

Ce vendredi 6 mars, CNEWS.fr s’est rendu à l’autodrome de Linas-Montlhéry pour assister, de l’intérieur, à une séance d’entraînement de l’équipe cycliste professionnelle Groupama-FDJ United. Après un début de saison prometteur, marqué notamment par la victoire d’Ewen Costiou au classement général de l’Étoile de Bessèges et celle de Romain Grégoire sur la Faun-Drôme Classic, les coureurs de l’équipe dirigée par Philippe Mauduit étaient réunis sur le mythique anneau francilien pour préparer l’un des premiers grands rendez-vous de la saison : la 84e édition de Paris-Nice.

En effet, la Course au soleil est l’une des étapes importantes du calendrier français. Avec le Critérium du Dauphiné et le Tour de France, elle fait partie des principales courses par étapes de la saison disputées dans l’Hexagone. Et après un tel début de saison, les coureurs de la Groupama-FDJ United ont pour ambition d’y briller pour le classement général.

L’autodrome de Linas-Montlhéry pour travailler le contre-la-montre par équipes

Si l’équipe a choisi l’autodrome de Linas-Montlhéry, ce n’est pas un hasard. La configuration du circuit permet de travailler un exercice très spécifique : le contre-la-montre par équipes Un travail indispensable puisque la troisième étape de Paris-Nice, disputée ce mardi 10 mars, se déroule précisément sous ce format. Avant de prendre la route pour un entraînement de plus de 70 kilomètres, les coureurs ont pris le temps de se restaurer et de s’échauffer.

Dans les camions, les mécaniciens ont travaillé sur les vélos de contre-la-montre équipés de pneus Continental. La pression des pneus a fait partie des réglages les plus importants. «D’avoir Continental, c’est un confort pour nous. Niveau qualité et usure, on est tranquilles. C’est rassurant», a expliqué David Catrevaux, mécanicien au sein de l’équipe française depuis une dizaine d’années.

Une mécanique collective millimétrée

Le contre-la-montre par équipes est l’une des disciplines les plus exigeantes du cyclisme professionnel. Les coureurs roulent à très haute vitesse, se relayant tour à tour en tête du groupe pour maintenir une allure maximale en prenant un maximum de risques. «C’est la seule épreuve où toute l’équipe gagne. Avec l’aspiration, les relais et les vélos très aérodynamiques, on atteint des vitesses moyennes très élevées», a rappelé Louis Louvet, ancien champion de France du contre-la-montre chez les juniors, qui travaille désormais au sein de la direction communication et marketing de l’équipe.

Mais cette mécanique collective repose sur un élément clé : la confiance entre les coureurs. «Les coureurs roulent parfois à quelques millimètres les uns des autres. Il faut avoir confiance dans celui qui est devant vous. C’est pour cela que ce type d’entraînement est essentiel», a précisé l’ancien coureur français.

Trouver l’alchimie parfaite

Depuis l’intérieur d’un véhicule de l’équipe, le directeur sportif William Green a pris le temps d’observer attentivement ses coureurs « Aujourd’hui, l’objectif est de trouver la bonne composition et le bon ordre des relais. On a essayé plusieurs combinaisons pour voir ce qui fonctionne le mieux», a confié William Green à CNEWS.fr.

Car au-delà de la performance collective, un enjeu majeur demeure : protéger les leaders de l’équipe au classement général. «L’équipe est concentrée sur le général avec David Gaudu et Ewen Costiou. Il faut que tout fonctionne parfaitement pour qu’ils puissent franchir la ligne avec le groupe. Chaque seconde compte», a précisé William Green. Dans un contre-la-montre par équipes, le temps est en effet pris sur le troisième coureur à franchir la ligne. Une règle qui impose une gestion très fine des relais et des efforts.

«Une journée comme aujourd’hui est très importante. C’est une opportunité pour toute l’équipe de trouver les bonnes sensations et de préparer le matériel comme la stratégie», a conclu le directeur sportif de l’équipe Groupama-FDJ United.