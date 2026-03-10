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De sédentaire à ultratrailer en 18 mois : quelle est cette étude hors norme qui doit permettre à des débutants de courir 100 km ?

Au total, 20 hommes et 20 femmes vont participer à cette aventure. Au total, 20 hommes et 20 femmes vont participer à cette aventure. [PictureAlliance / Icon Sport]
Par CNEWS
Publié le - Mis à jour le

Une étude est lancée, ce mardi, pour permettre à des sédentaires de devenir des sportifs accomplis et participer à un trail de 100 kilomètres dans 18 mois. Une première qui doit permettre d'en apprendre plus sur l'effort physique et ses limites.

Ils ont 18 mois pour devenir des ultratrailers aguerris. Une étude hors du commun, réalisée par l’Université Jean Monnet, est lancée, ce mardi, pour permettre à 40 sédentaires de devenir des finishers d’un ultra-trail de 100 kilomètres dans 18 mois. L’objectif de ce projet, baptisée «0 to 100», est de démontrer que «la sédentarité est une réelle menace quotidienne pour tous les êtres humains» et «les bienfaits sur la santé d’une activité physique à haute dose».

Démontrer les impacts de l’activité physique sur la santé

Au total, 20 hommes et 20 femmes vont participer à cette aventure. Ils bénéficieront notamment d’entraînements personnalisés par un coach ainsi que d’un suivi des variables physiologiques et biomécaniques à l’entrainement et lors du 100km final. Des regroupements réguliers pour des «week-ends chocs» avec l’ensemble des participants seront également organisés, tout comme des évaluations avec des tests en laboratoire tous les cinq mois à l’Institut Régional de Médecine et d’Ingénierie du Sport (IRMIS) de Saint-Étienne pour suivre la transformation des participants.

Et cette étude vise aussi à démontrer les impacts profonds et mesurables de l’activité physique sur la santé avec : une meilleure santé physique et mentale, une transformation des caractéristiques des muscles et du système cardiorespiratoire, un meilleur sommeil, moins d’inflammation, moins de fatigue au quotidien, une réduction du stress et un bienfait sur l’humeur et l’anxiété.

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Tous les participants sont désormais dans les starting blocks, prêts à prendre le départ de ce défi par comme les autres qui doit les mener jusqu’à l’arrivée de l’ultra-trail de 100 km, qui n’est autre que la CCC (Courmayeur-Champex-Chamonix) et ses 6.000 mètres de dénivelé positif. Rendez-vous fin août 2027.

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