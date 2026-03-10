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Football : 10 joueurs d'un club jamaïcain interdits de déplacement à Los Angeles pour cause de problème de visa refusé

Le match se déroulera au Dignity Health Sports Park de Los Angeles. [Kelvin Kuo-Imagn Images/REUTERS]
Par CNEWS avec AFP
Publié le - Mis à jour le

Dix joueurs d’un club de football jamaïcain, qui doit disputer un match à Los Angeles mercredi, se sont vu refuser des visas pour entrer aux Etats-Unis.

Un gros problème. Le club de football jamaïcain Mount Pleasant FA se déplace avec un effectif minimal après avoir connu des problèmes de visas pour dix joueurs avant son 8e de finale aller de Coupe des champions Concacaf mercredi à Los Angeles.

L'équipe jamaïcaine compte habituellement sept joueurs haïtiens dans son effectif, parmi les dix restés bloqués en Jamaïque, avant le match prévu mercredi sur la pelouse du Los Angeles Galaxy. Le gouvernement américain, qui a adopté une politique restrictive en matière d'immigration, a gelé en janvier les procédures de visas pour 75 pays, dont Haïti, un point sensible à un peu plus de trois mois du début de la Coupe du monde.

une absence de «fair play»

Mount Pleasant déplore des problèmes de prise de rendez-vous avec l'ambassade des Etats-Unis à Kingston. Le club s'est ainsi envolé dimanche avec un minimum de 18 joueurs, dont 5 espoirs. «Nous ne voulons pas simplement nous présenter au match, nous voulons être compétitifs, et on nous empêche de montrer notre meilleur niveau», a déclaré le directeur sportif Paul Christie, dénonçant une absence de «fair play».

Mount Pleasant, qui accueillera le match retour le 19 mars, dit avoir épuisé toutes les procédures de recours, notamment auprès de la Concacaf. Contactée par l'AFP, la Confédération de football d'Amérique du Nord, d'Amérique centrale et des Caraïbes n'a pas répondu dans l'immédiat.

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Les procédures de visa sont gelées aux Etats-Unis pour quatre pays dont la sélection s'est qualifiée pour la Coupe du monde : Haïti, la Côte d'Ivoire, le Sénégal et l'Iran, dont la participation n'est pour l'instant pas remise en cause malgré la guerre déclenchée fin février par les Etats-Unis et Israël contre la République islamique.

FootballEtats-Unisvisa

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