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Indian Wells : une joueuse russe craque et insulte le public après son élimination

Mirra Andreeva a été éliminée au 3e tour du WTA 1000 d'Indian Wells. Mirra Andreeva a été éliminée au 3e tour du WTA 1000 d'Indian Wells. [Reuters]
Par CNEWS
Publié le - Mis à jour le

La jeune joueuse russe Mirra Andreeva a laissé éclater sa colère après son élimination au 3e tour du WTA 1000 d’Indian Wells contre la Tchèque Katerina Siniakova (4-6, 7-6, 6-3).

Une déception et un énorme coup de colère. Tenante du titre, Mirra Andreeva a été éliminée dès le 3e tour du WTA 1000 d’Indian Wells par la Tchèque Katerina Siniakova (4-6, 7-6, 6-3). Une grosse désillusion pour la jeune joueuse russe (18 ans), qui a exprimé sa frustration. Après la balle de match, la tête de série n°8 a balancé sa raquette de rage avant une poignée de mains expéditive avec son adversaire et l’arbitre.

Elle a ensuite tenu des propos déplacés. «Fuck you all», a-t-elle lancé en s’adressant au public. Une attitude qui lui a valu d’être copieusement huée par les spectateurs au moment de quitter le court. Mais une fois la pression retombée, elle a fait part de ses regrets. «Évidemment, j’ai ressenti beaucoup d’émotions après la défaite. Mais je ne suis pas fière de la façon dont j’ai géré la situation. Ce sont des points que je dois rapidement corriger. C’est un point que je dois vraiment améliorer rapidement», a-t-elle confié à l’issue de la rencontre, dans des propos rapportés par Tennis Actu.

Lucrezia Stefanini a été éliminée au 1er tour des qualifications du tournoi d'Indian Wells.
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Mirra Andreeva a également assuré que les insultes étaient destinées à personne en particulier. «C’était dirigé contre moi-même, contre tout le monde en général. Après une défaite, je suis vraiment en colère, alors il m’arrive de me dire ce genre de choses», a affirmé la joueuse russe, dont le comportement sera scruté de près lors des prochains tournois.

TennisSportIndian Wells

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