Ligue des champions : compositions probables, arbitre, diffusion TV… Tout savoir sur le 8e de finale aller entre le PSG et Chelsea

Huit mois après la finale perdue de la Coupe du monde des clubs, le PSG retrouve Chelsea, ce mercredi (21h sur Canal+), en 8e de finale aller de la Ligue des champions au Parc des Princes.

Composition probable du PSG

Safonov - Hakimi, Marquinhos, Pacho, Mendes - Zaïre-Emery, Vitinha, Neves - Kvaratskhelia (ou Doué), Dembélé, Barcola

Composition probable de Chelsea

Sanchez - James, Fofana, Chalobah, Gusto - Santos, Caicedo - Palmer, Fernandez, Estevao - Pedro

Arbitre

Alejandro Hernandez Hernandez a été désigné pour diriger ce 8e de finale aller entre le PSG et Chelsea sur la pelouse du Parc des Princes. Âgé 43 ans et doté d’une solide expérience avec plus de 470 matchs à son actif, dont 250 rencontres en Liga où il officie depuis août 2012, l’Espagnol arbitrera pour la première fois un match du club de la capitale.

En revanche, il a déjà dirigé Chelsea à deux reprises : la saison dernière avec une défaite à domicile en quarts de finale retour de Ligue Conférence contre le Legia Varsovie (1-2), et début décembre avec un nouveau revers concédé sur le terrain de l’Atalanta Bergame en phase de ligue (2-1).

Stade

Ce match entre le PSG et Chelsea se jouera sur la pelouse du Parc des Princes, où près de 2.000 supporters anglais sont attendus. Dans son antre, cette saison, le champion d’Europe en titre a largement battu l’Atalanta Bergame (4-0) avant de s’incliner contre le Bayern Munich (1-2), de renverser Tottenham (5-3) et d’être accroché par Newcastle (1-1) puis Monaco en barrages retour (2-2).

Historique

Dix ans après leur dernière confrontation en Ligue des champions, déjà en 8e de finale, le PSG et Chelsea se retrouvent au même stade de la compétition. Et avant ce double rendez-vous, les deux clubs se sont affrontés à neuf reprises avec un bilan à l’équilibre : trois victoires pour Paris, trois matchs nuls et trois succès pour les Blues, dont le dernier au mois de juillet en finale de la Coupe du monde des clubs (3-0).

Forme

Avant de recevoir Chelsea, le PSG traverse une période de doutes, renforcée par la défaite concédée à domicile en championnat contre Monaco (1-3). Ce revers a une nouvelle fois mis en lumière les failles défensives, déjà entrevues lors du barrage face au club de la principauté, et les difficultés offensives des hommes de Luis Enrique.

De son côté, le club anglais a remporté quatre de ses huit dernières rencontres toutes compétitions confondues, concédant deux défaites sur la pelouse d’Arsenal et deux matchs nuls à domicile.

Diffusion TV

Ce 8e de finale aller entre le PSG et Chelsea sera à suivre en direct et en exclusivité à partir de 21h sur Canal+.