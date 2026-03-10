Ligue des champions : le Bayern impérial, Liverpool surpris, le Barça miraculé ... Tous les résultats de la soirée

En attendant le choc entre le Paris Saint-Germain et Chelsea ce mercredi, les premiers 8e de finale aller de la Ligue des champions ont été disputés ce mardi. Voici les résultats complets.

Des surprises et des scores lourds. Les premiers 8e de finale de la Ligue des champions ont été disputés ce mardi 10 mars, et si des favoris ont répondu présents, d’autres ont été piégés dans ces matchs allers.

Galatasaray 1 - 0 Liverpool

Dans le bouillant Rams Park de Galatasaray à Istanbul, Liverpool était prévenu, ce 8e de finale aller allait être compliqué à négocier. Et dès les premières minutes, les Anglais se sont fait surprendre sur corner. Victor Osimhen gagne son duel et dévie le ballon en direction de Mario Lemina, qui marque (7e).

Les hommes d’Arne Slot sont bousculés, gênés mais tentent de revenir dans la partie. En seconde période, sur corner, Ibrahima Konaté pense marquer le but de l’égalisation, mais le Français touche légèrement le ballon de la main. L’arbitre espagnol de la rencontre refuse logiquement le but.

Liverpool pousse, Galatasaray essaie de jouer les contres, mais aucun autre but ne sera marqué dans cette partie. 1-0, tout reste à faire pour les Reds, qui débuteront le match retour à Anfield avec un petit but à rattraper.

Newcastle 1 - 1 Barcelone

Dans un des nombreux chocs de ces 8e de finale, le FC Barcelone devait faire face à la fureur de Saint-James Park à Newcastle. Dans le nord de l’Angleterre, comme on pouvait s’y attendre, les Catalans ont été chahutés en première période, sans rompre pour autant.

0-0 à la pause, les Barcelonais ne trouvent pas la faille et se font même peur en seconde période avec un but refusé pour les Magpies de Joelinton. Le Barça souffre, a du mal à exister et Newcastle, bien dans son match, est récompensé. Bien servi par Murphy, Barnes vient tromper Garcia (85e) et fait exploser Saint-James Park.

Dans les dernière secondes, le Barça a une ultime occasion de revenir au score. Dani Olmo est fauché dans la surface de réparation dans le temps additionnel. Penalty transformé par Yamal (96e). 1-1 score final, il faudra faire mieux en Espagne la semaine prochaine pour le Barça, qui s'en sort très bien ce soir, pour espérer une qualification en quart de finale.

It finishes level in the first leg at St. James' Park pic.twitter.com/rQsJvDjRKL — Newcastle United (@NUFC) March 10, 2026

Atalanta 1 - 6 Bayern Munich

Intenable en Bundesliga et leader incontesté, le Bayern Munich se rendait en Italie, sur la pelouse de l’Atalanta pour ce match aller des 8e de finale. La DEA, qui va beaucoup mieux depuis l’arrivée de Raffaele Palladino sur son banc, faisait sans doute face à son plus gros test de la saison.

Et le test a duré 12 minutes, le temps que Stanisic ne vienne marquer le premier but bavarois de la rencontre. 10 minutes plus tard, Michael Olise (22e) double la mise pour les hommes de Vincent Kompany, et Serge Gnabry (25e) ajoute un 3e but pour les Allemands quelques instants plus tard.

3-0 à la pause pour le Bayern, qui ne va pas s’arrêter en si bon chemin en seconde période. Jackson (52e), Olise (64e) pour un doublé et Musiala (67e) ajoutent trois nouveaux buts au compteur des Bavarois qui s'imposent très largement 6-1 en Italie avant le match retour à Munich la semaine prochaine.

Atlético Madrid 5 - 2 Tottenham

En grande difficulté en championnat et aux portes de la zone rouge en Premier League, Tottenham a la possibilité de changer d’air en Ligue des Champions, compétition dans laquelle les Londoniens s’étaient qualifiés directement pour les 8e de finale, sans passer par les barrages.

Sur la pelouse de l'Atletico de Madrid pourtant, les doutes refont vite surface pour les hommes d’Igor Tudor. Rapidement menés sur un but de Llorente (6e), les Spurs craquent complètement dans les 25 premières minutes. Les Colchoneros inscrivent trois autres buts par Griezmann (14e), Alavarez (15e) et Le Normand (22e).

La réduction de l’écart de Porro (26e) avant la pause ne change rien. Dès le retour des vestiaires, Alvarez inscrit un doublé (55e) et porte le score à 5-1. Le but de Solanke (76e) pour Tottenham est anecdotique. Lourde défaite pour les Spurs, la 6e consécutive toutes compétitions confondues, qui réduit considérablement les chances de qualification au match retour en Angleterre pour les quarts de finale.

Primer asalto pic.twitter.com/ptFtZ2CVIm — Atlético de Madrid (@Atleti) March 10, 2026

Ce mercredi 11 mars, en plus du choc entre le Paris Saint-Germain et Chelsea, le Real Madrid affrontera Manchester City, Arsenal se déplacera à Leverkusen et la surprise Bodo/Glimt recevra le Sporting en Norvège.