MMA : vers un possible combat entre Jon Jones et Francis Ngannou prochainement ?

Alors que Francis Ngannou a rejoint une nouvelle organisation de MMA et que Jon Jones souhaite quitter l'UFC, les deux rivaux pourraient enfin s'affronter.

Et si l'affrontement tant attendu avait lieu ? Il y a quelques jours, Francis Ngannou, star camerounaise du MMA et ancien champion des poids lourds de l'UFC, a officialisé son départ du PFL. Il combattra en mai sous la société MVP. Ce lundi soir, c'est Jon Jones, fâché avec Dana White, qui a demandé la fin de son contrat avec l'UFC.

Hey everyone, I wanted to address Dana White’s comments from this past weekend, because the truth matters to me and the fans.

Dana, you were heated about why I’m not on the White House card, but let’s clear something up. My team and I were actually negotiating with the UFC for… — Jonny Meat (@JonnyBones) March 9, 2026

«Après tout ce que j'ai donné à l'UFC, toutes ces années, les défenses de titre, tous ces combats, entendre dire que c'est 'fini' est décevant, a écrit Bones sur X en référence aux propos du patron de la ligue américaine de MMA disant qu’il ne combattrait plus. Surtout que vendredi dernier encore, l'UFC me contactait pour me proposer de participer à l'événement à la Maison Blanche pour un cachet bien inférieur. Si l'UFC pense vraiment que c'est fini pour moi, alors je demande respectueusement à être libéré de mon contrat dès aujourd'hui.»

Jake Paul à la manoeuvre ?

La légende des octogones, qui n'a pas eu l'honneur d'être convié à l'UFC Freedom 250 de la Maison Blanche en juin prochain, n'a toutefois pas dit adieu au MMA. A 38 ans, on pourrait imaginer encore quelques combats. Dont un qui intéresserait tout le monde, contre Francis Ngannou (39 ans).

Pour le moment, aucune information n'a été dévoilée et on ne sait pas si des discussions ont été entamées. Mais si les deux hommes forts se retrouvent tous les deux sans organisations et peuvent combattre quand bon leur semble, des sociétés seraient capables d'organiser l'affrontement.

«Si on veut voir le plus grand combat de tous les temps, c’est ce qu’il faut faire. Le plus grand combat de l’histoire ne peut avoir lieu qu’entre Jon Jones et Francis Ngannou, avait-il confié en novembre dernier à TMZ. C’est tout ce que je peux dire à ce sujet.»

La société MVP, créée par Jake Paul, qui organise des combats assez fous (Jake Paul-Mike Tyson, Jake Paul-Anthony Joshua), aurait les fonds nécessaires pour mettre en place un Jon Jones-Francis Ngannou. A moins que le Saoudien Turki Alalshikh ne décide d'organiser un combat de boxe anglaise entre les deux hommes… Hypothèse réelle ou simple rêve ? Réponse dans les prochains mois.