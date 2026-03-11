«Aller jusqu’au bout» : Antoine Griezmann reste à l’Atlético Madrid et renonce à rejoindre les Etats-Unis

Annoncé du côté d’Orlando en Major League Soccer, Antoine Griezmann devrait terminer la saison avec l’Atlético Madrid. Avant de rejoindre les Etats-Unis l’été prochain ?

Il reste. Pour le moment. Annoncé avec insistance du côté d’Orlando en Major League Soccer, Antoine Griezmann devrait au moins terminer la saison avec l’Atlético Madrid, dont il est le meilleur buteur de l’histoire avec 211 buts. C’est ce qu’il a assuré à l’issue de la victoire du club espagnol contre Tottenham, mardi soir, en 8e de finale aller de la Ligue des champions (5-2).

«J’espère qu’on pourra accomplir quelque chose de grand»

«Je me sens très bien ici, je prends énormément de plaisir, je pense que ce que je fais sur le terrain parle pour moi, on verra, mais l’idée, c’est ça, aller jusqu’au bout», a déclaré, à la chaîne Movistar, le champion du monde 2018, auteur d’un but et d’une passe décisive face au club anglais.

Et sa décision a sans doute été motivée par la finale de la Coupe du roi que les Colchoneros joueront, le 18 avril prochain, contre la Real Sociedad. «C’est ça mon rêve, mon objectif, et j’espère qu’on pourra accomplir quelque chose de grand», a confié l’attaquant français, qui n’a plus remporté le moindre titre avec le club madrilène depuis 2018 avec la Ligue Europa et la Supercoupe d’Europe.

Le week-end dernier, ses dirigeants avaient également fermé la porte à un départ. «Comme je l’ai déjà dit, il a encore cette saison plus deux autres dans son contrat. Antoine est une légende, et il est dans un état de forme extraordinaire. Les supporters vont donc l’applaudir comme toujours, et il va continuer avec nous», avait assuré le directeur du football de l'Atlético Madrid Mateu Alemany.

Mais pour combien de temps ? Son départ pourrait seulement être repoussé de quelques semaines et intervenir l’été prochain lors de la deuxième fenêtre du mercato en MLS entre le 13 juillet et le 2 septembre, Antoine Griezmann n’ayant jamais caché sa volonté d’évoluer un jour aux Etats-Unis.