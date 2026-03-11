Cyclisme : les terribles images de l'abandon du maillot jaune de Paris-Nice qui se tord de douleurs (vidéo)

Leader du classement général de Paris-Nice, le cycliste espagnol Juan Ayuso a été contraint à l’abandon ce mercredi après une lourde chute.

Une terrible désillusion et des images que l’on n’aime pas voir. Juan Ayuso, porteur du maillot jaune depuis la veille, a abandonné Paris-Nice après une chute dans des conditions météo exécrables mercredi lors de la 4e étape entre Bourges et Uchon.

Sur des routes détrempées, le leader de la formation cycliste Lidl-Trek, qui était bien placé pour la victoire finale dimanche à Nice, est tombé à 47 km de l’arrivée de cette étape chaotique marquée par de nombreuses chutes sous la pluie et le vent.

en position latérale de sécurité

Après sa chute, Juan Ayuso a essayé de repartir mais seulement pour s'arrêter quelques mètres plus loin, en se tordant de douleurs.

La imagen de Juan Ayuso retorciéndose de dolor en el suelo tras verse involucrado en una dura caída.#ParisNicepic.twitter.com/LiSyGI5nvl — Eurosport.es (@Eurosport_ES) March 11, 2026

Il s’est allongé en position latérale de sécurité dans l'herbe, sur le bord de la route, alors qu'une ambulance s'est portée à sa hauteur.

L'ancien coéquipier de Tadej Pogacar chez UAE Team Emirates possédait 2 secondes d'avance au classement général sur le Français Kévin Vauquelin et 17 sur le Danois Jonas Vingegaard, qui se retrouve grand favori à la victoire finale.