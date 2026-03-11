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Cyclisme : un coéquipier de Tadej Pogacar renversé à l’entraînement par une voiture

Davide Stella avait déjà été victime d'une lourde chute lors de la 3e étape de l’AlUla Tour. Davide Stella avait déjà été victime d'une lourde chute lors de la 3e étape de l’AlUla Tour. [Luca Bettini / AFP]
Par CNEWS
Publié le - Mis à jour le

Le jeune coureur italien Davide Stella, membre de l’équipe développement UAE Team Emirates, a été renversé par une voiture à l’entraînement.

Nouveau coup dur pour le jeune coureur italien. Un mois après sa lourde chute à plus des 100 km/h lors de la 3e étape de l’AlUla Tour, Davide Stella a été renversé par une voiture à l’entraînement. Et le membre de l’équipe développement UAE Team Emirates, qui avait pu remonter sur son vélo il y a quelques jours, a partagé sa colère dans un message partagé dans une story sur son compte Instagram.

«Je n’ai pas de mots… Deux semaines après ma reprise, alors que j’étais à fond dans mon entraînement, une voiture ne m’a pas vu et m’a renversé, peut-être parce que le conducteur était distrait… ou occupé à autre chose», a-t-il écrit avant d’exprimer son désarroi face à une situation de plus en plus récurrentes pour les cyclistes.

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«J’en ai marre que ça arrive trop souvent… Je vais bien, mais j’ai une lésion au genou et ça va ralentir forcément ma guérison. Et cela ne l’arrêtera pas, lui, c’est sûr», a ajouté le coéquipier de Tadej Pogacar, qui va devoir encore patienter avant de reprendre la compétition. Il était notamment attendu, ce jeudi, sur l’Istrian Spring Tour (Croatie). 

CyclismeSportchuteTadej Pogacar

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