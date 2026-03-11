«Il a réaffirmé qu’elle était bienvenue» : Donald Trump prêt à accueillir l’équipe d’Iran pour la Coupe du monde 2026, selon Gianni Infantino

Alors que la participation de l’Iran à la Coupe du monde 2026 restait incertaine, le président de la FIFA, Gianni Infantino, a affirmé ce mercredi que la sélection iranienne serait bien accueillie aux États Unis.

Les doutes autour de la participation de l’Iran à la Coupe du monde 2026 cet été (du 11 juin au 19 juillet) semblent désormais levés. Le patron de la FIFA, Gianni Infantino, a assuré ce mercredi 11 mars que le président américain Donald Trump lui a promis, lors d’un entretien mardi soir, que la venue de la sélection iranienne ne serait pas remise en cause.

«Au cours de nos échanges, le président Trump a réaffirmé que l'équipe iranienne était bien entendu la bienvenue pour disputer le tournoi aux États-Unis», a écrit le dirigeant de l’instance mondiale de football sur son compte Instagram.

Cette déclaration intervient alors que des interrogations entouraient la participation de la «Team Melli» vis-à-vis du conflit opposant les deux pays depuis les frappes américano-israéliennes lancées le 28 février sur l’Iran.

Quelques heures à peine après le début de l'offensive, le président de la Fédération iranienne de football Mehdi Taj avait brandi l'hypothèse d'un boycott de la compétition, précisant que le dernier mot reviendrait aux «autorités sportives» du pays.

«Le football unit le monde»

«Ces événements ne resteront pas sans réponse. Mais ce qui est sûr à l'heure actuelle, c'est qu'avec cette attaque et cette cruauté, on ne peut pas envisager avec espoir la Coupe du monde», avait-il déclaré à la télévision iranienne.

Par ailleurs, certains observateurs évoquaient également la possibilité que les États-Unis refusent d'accueillir la sélection iranienne pour des raisons de sécurité. Leurs trois rencontres de poule sont prévues à Los Angeles et Seattle.

Toutefois, trois jours après ces déclarations, Donald Trump avait lui-même été interrogé sur une éventuelle participation de l’Iran dans un entretien accordé à Politico le 3 mars. «Je m’en fiche complètement», avait-il répondu, ajoutant que l’Iran était «un pays très durement vaincu» et «à bout de forces».

Gianni Infantino a d’ailleurs salué le soutien de Washington à l’organisation du tournoi. «Nous avons tous besoin, plus que jamais, d’un événement comme la Coupe du monde de la FIFA pour rassembler les gens», a-t-il affirmé, remerciant Donald Trump pour son appui et estimant que «le football unit le monde».

Le président de la FIFA, seul dirigeant sportif présent à l'investiture de Donald Trump, a déjà affiché régulièrement sa proximité avec le président américain, au point de lui avoir remis l'an dernier le «Prix FIFA de la paix».