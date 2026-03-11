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Jeux paralympiques 2026 : Karl Tabouret sacré en ski de fond, 3e médaille d’or pour la délégation française

Karl Tabouret a pris sa revanche après son échec en sprint. Karl Tabouret a pris sa revanche après son échec en sprint. [Reuters]
Par CNEWS
Publié le - Mis à jour le

Karl Tabouret a été sacré champion paralympique, ce mercredi, sur l’épreuve du 10 km en ski de fond, offrant à la délégation française sa 3e médaille d’or des Jeux paralympiques 2026 de Milan-Cortina.

Il était le seul Tricolore en lice lors cette journée. Et il n’a pas déçu. A 22 ans, Karl Tabouret a été sacré champion paralympique, ce mercredi, sur l’épreuve du 10 km en ski de fond. Au lendemain de son échec en sprint, avec une élimination en demi-finale, le jeune français, qui participe à ses premiers Jeux paralympiques, a survolé la course et écœuré la concurrence en reléguant le Bélarusse Raman Svirydzenka, sacré la veille en sprint, à plus de 27 secondes et le Canadien Mark Aretz à près de 50 secondes.

Parti sur un rythme effréné sans jamais lâché la tête de la course, le natif d’Albertville a rapidement distancé ses adversaires et maintenu son allure jusqu’à la ligne d’arrivée, qu’il a franchi au bout de l’effort avant de s’écrouler.

«J’ai le démon en moi qui s’est réveillé pour pouvoir aller chercher cette médaille», a déclaré le Savoyard, atteint d’une paralysie cérébrale avec une atteinte spastique aux membres inférieurs. Et avec ce titre, il a offert à la délégation tricolore sa 3e médaille d’or de ces Jeux paralympiques après Cécile Hernandez et Arthur Bauchet. Mais peut-être pas la dernière pour lui et les Bleus.

La Chine occupe la tête du classement des médailles des Jeux paralympiques 2026.
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Après une journée de repos, Karl Tabouret sera engagé, vendredi, sur le sprint poursuite en biathlon, le relais mixte 4 x 2,5 km en ski de fond le lendemain et le 20 km libre dimanche pour tenter d’achever ces Jeux en apothéose.

Jeux paralympiques 2026Sportski de fondMédaille

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