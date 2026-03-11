Ligue des champions : le PSG s'impose contre Chelsea (5-2) et prend une sérieuse option sur la qualification

Ce mercredi soir, le PSG s'est imposé face à Chelsea (5-2) en huitième de finale aller de la Ligue des champions et a pris une sérieuse option sur la qualification pour les quarts avant le retour à Londres, mardi prochain.

Le match référence attendu ? Bien loin de leur niveau de la saison dernière depuis quelques semaines, les joueurs du PSG ont remis les habits de Ligue des champions ce mercredi soir pour s’offrir un joli succès qui s’est dessiné en fin de rencontre contre Chelsea, en huitième de finale aller.

Une demi-volée de Bradley Barcola (10e), une contre-éclair du Ballon d'Or d'Ousmane Dembélé (40e), un lob sublime de Vitinha (74e) et un doublé de l'infatigable, transformé en remplaçant de luxe, Khvicha Kvaratskhelia (86e et 90e+4) ont assuré la victoire des champions d'Europe.

Et si l’inquiétude pouvait être de mise après avoir été rejoints deux fois au score par les Blues grâce à Malo Gusto (28e) et Enzo Fernandez (57e), les hommes de Luis Enrique, décevants depuis le début de l’année (4 défaites notamment), se sont transcendés, poussés par leur public du Parc des Princes.

«Je suis heureux d'avoir pu aider l'équipe et d'avoir gagné contre Chelsea qui est une bonne équipe, a confié le double buteur géorgien au micro de Canal+. On a montré ce soir qu'on est capables de tout. Il faut analyser les erreurs qu'on a faites et se projeter sur le match retour.» Rendez-vous mardi prochain à Londres pour terminer le travail.