Ligue des champions : pourquoi le 11 mars porte-t-il chance au PSG ?

Le PSG reçoit Chelsea, ce mercredi soir (21h sur Canal+), en 8e de finale aller de la Ligue des champions sur la pelouse du Parc des Princes. Et le 11 mars réussit plutôt bien au club de la capitale.

Le printemps européen du PSG peut enfin commencer. Ce mercredi 11 mars, le PSG accueille Chelsea au Parc des Princes en 8e de finale aller de la Ligue des champions. Une date qui semble porter chance au club de la capitale dans la plus prestigieuse des Coupes d'Europe avec trois qualifications décrochées pour la suite de la compétition.

Chelsea, Dortmund et Liverpool à son tableau de chasse

La première remonte à 2015 contre… Chelsea déjà en 8e de finale. Après un match aller accroché dans l'antre des Parisiens, les deux équipes se sont séparées sur un match nul (1-1). Deux semaines plus tard, à Londres, Paris a bataillé pour arracher sa qualification sur la pelouse de Stamford Bridge.

Après 90 minutes et un carton rouge de la star de l’époque Zlatan Ibrahimovic, les deux clubs étaient toujours dos à dos (1-1). Et en prolongation, le PSG s'est retrouvé mené au score, mais Thiago Silva a égalisé et qualifié sa formation pour les quarts de finale grâce à la règle du but à l’extérieur (2-2). L’un des premiers exploits des Rouge et Bleu sous l’ère qatarie.

Cinq ans plus tard, en pleine crise sanitaire du Covid-19, le PSG a accueilli le Borussia Dortmund dans un Parc des Princes à huis clos. Après s’être incliné au match aller en Allemagne (2-1), les Parisiens ont renversé la situation grâce à des buts de Neymar et Juan Bernat pour se hisser en quarts de finale.

Enfin, la saison dernière, les hommes de Luis Enrique ont fait chavirer de bonheur les supporters parisiens au terme d'un match qui a marqué les esprits à Liverpool. Battu à l'aller dans la capitale (0-1), le PSG était condamné à l'exploit à Anfield pour espérer rallier les quarts de finale.

Et le miracle a pris forme grâce à un but rapide d'Ousmane Dembélé avant de voir les coéquipiers Marquinhos décrocher leur qualification à l'issue de la séance de tirs au but. Un match fondateur pour Paris dans la quête de la première Ligue des champions de son histoire. Ce scénario se reproduira-t-il cette saison ?