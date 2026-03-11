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Ligue des champions : pourquoi Michael Olise pourrait-il être sanctionné pour avoir écopé volontairement d'un carton jaune ?

Michael Olise sera suspendu pour le 8e de finale retour contre l'Atalanta Bergame. Michael Olise sera suspendu pour le 8e de finale retour contre l'Atalanta Bergame. [Reuters]
Par CNEWS
Publié le

L’international français Michael Olise a volontairement écopé d’un carton jaune lors de la large victoire du Bayern Munich, mardi, contre l’Atalanta Bergame en 8e de finale aller de la Ligue des champions (1-6).

Un risque qui pourrait avoir de lourdes conséquences. Le Bayern Munich et Michael Olise ont vécu une soirée parfaite, mardi, avec une très large victoire sur la pelouse de l’Atalanta Bergame en 8e de finale aller de la Ligue des champions (1-6). Et l’international français (13 sélections, 4 buts), élu homme du match, a été très en vue avec un doublé et une passe décisive pour Serge Gnabry. Mais il s’est également distingué en écopant volontairement d’un carton à quart d’heure de la fin de la rencontre.

Joshua Kimmich également inquiété ?

Sous le coup d’une suspension, le joueur de 24 ans a pris tout son temps au moment de tirer un corner et il a fini par être logiquement averti par l’arbitre. Un carton jaune synonyme de suspension automatique pour le match retour, dans une semaine, en Allemagne. Sans que son absence ne porte préjudice à son équipe, le club bavarois ayant déjà quasiment assuré sa qualification. Il pourra ainsi disputer la suite de la compétition sans la menace d’une suspension, à commencer par l’éventuel quart de finale contre le vainqueur de la confrontation entre le Real Madrid et Manchester City.

Sauf qu’il pourrait être sanctionné par l’UEFA. L’instance européenne ne tolère plus ce genre d’attitude et n’hésite plus à sanctionner les joueurs qui cherche à recevoir volontairement un carton jaune pour manquer un match. Et elle pourrait décider de se saisir du dossier. Mais celui aussi concernant son coéquipier Joshua Kimmich.

Sur le même sujet Ligue des champions : le Bayern impérial, Liverpool surpris, le Barça miraculé ... Tous les résultats de la soirée Lire

Comme Michael Olise, l’international allemand, lui aussi menacé de suspension, a également été averti pour gain de temps avant d’exécuter un coup de pied arrêté et sera absent pour le second acte contre le club italien. Et peut-être un peu plus longtemps si l’UEFA décide de sévir comme elle l’avait fait avec Sergio Ramos et Dani Carvajal par le passé. 

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