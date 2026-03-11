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Rugby : voici la sanction du Français Oscar Jegou après sa main au visage d’un Ecossais

Oscar Jegou manquera le match contre les Anglais. [Icon Sport]
Par CNEWS avec AFP
Publié le - Mis à jour le

Après son geste au visage d’un Ecossais lors du dernier match du XV de France dans le Tournoi ds 6 nations, Oscar Jegou connaît désormais sa suspension.

Il s’en sort bien. Le joueur du XV de France Oscar Jegou a été suspendu quatre semaines pour avoir mis sa main au visage d’un Ecossais en lui touchant les yeux au passage, a décidé mercredi le comité de discipline du Tournoi des 6 nations.

Ce dernier a estimé qu'il s'agissait d'un «contact imprudent avec l'œil/les yeux» et que ce comportement «justifiait un carton rouge», selon un communiqué. Il n'avait pas été sanctionné sur le coup mais sa faute avait été citée après le match.

De retour en Challenge Cup ?

Il risquait jusqu'à 208 semaines de suspension mais le comité de discipline a décidé d'une sanction de six semaines car «aucune blessure n'a été causée à la victime», sanction réduite de deux semaines en raison notamment «de la bonne conduite du joueur et son bon dossier disciplinaire».

A la 59e minute du match perdu par la France (50-40), Oscar Jegou avait mis une main dans le visage du talonneur écossais Ewan Ashman, alors que les deux joueurs étaient dans un maul, ses doigts semblant entrer en contact avec les yeux de son adversaire.

Depuis le début de sa carrière professionnelle à La Rochelle Oscar Jegou a été sanctionné de deux cartons jaunes seulement sur le terrain. Il avait par contre été suspendu un mois, en novembre 2023, après un contrôle positif à la cocaïne.

Le XV de France a remporté le Tournoi des 6 nations 2026 après sa victoire contre l'Angleterre.
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Le troisième ligne aile du XV de France et de La Rochelle manquera donc le dernier match du Tournoi contre l'Angleterre samedi (21h10), après avoir été titulaire lors des quatre premiers matchs. Il pourra revenir sur les terrains pour un éventuel quart de finale de la Challenge Cup avec son club de la Rochelle, avec qui il manquera deux journées de Top 14 et le huitième de finale de Challenge Cup.

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