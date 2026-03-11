Tennis de table : Alexis Lebrun enchaîne une nouvelle désillusion au WTT Champions de Chongqing

Alexis Lebrun a été éliminé, ce mercredi, dès le 1er tour du WTT Champions de Chongqing par l’Allemand Patrick Franziska (11-9, 11-7, 11-8).

Il est encore tombé face à sa bête noire. Comme il y a deux semaines en 16e de finale du Grand Smash de Singapour, Alexis Lebrun a une nouvelle fois été éliminé, ce mercredi, par Patrick Franziska au WTT Champions de Chongqing. Une déconvenue subie dès le 1er tour en seulement 22 minutes de jeu et trois sets (11-9, 11-7, 11-8).

Cinq défaites contre l'Allemand sur le circuit WTT

L’aîné de la fratrie Lebrun a tout tenté pour trouver des solutions et déstabiliser l’Allemand. En vain. Le Montpelliérain a même fait part de son dépit lors d’un temps mort au milieu de la seconde manche. «C'est l’enfer, il est partout le mec», a-t-il lâché. Et malgré les conseils de son entraîneur, il n’est jamais parvenu à renverser la situation et a fini par incliner. Comme toujours face au 17e joueur mondial sur le circuit WTT.

Alexis Lebrun a concédé cinq défaites en autant de rencontres contre Patrick Franziska sur le circuit mondial. Le 14e joueur mondial s’est imposé à une seule reprise. C’était en février 2025 en demi-finales du Top 16 européen (3-1).

En Chine, les derniers espoirs tricolores reposent désormais sur les seuls épaules de son petit frère après les éliminations également de Thibault Poret et Flavien Coton. Tombeur du Nigérian Quadri Aruna lors de son entrée en lice, Félix Lebrun sera opposé, ce jeudi, au Sud-Coréen An Jaehyun, bourreau de Thibault Poret au 1er tour.